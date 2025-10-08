Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo la V Convención Turespaña en Cáceres

María Guardiola, sobre Extremadura: "Entren y vean esta cuna de Hispanoamérica, del lugar desde donde partieron Pizarro, Cortés y Núñez de Balboa"

La cita reúne hasta el 9 de octubre al sector turístico de todo el mundo en la capital cacereña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en este marco la Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el Futuro

Fotogalería | Llegada de las autoridades para participar en la reunión de Turespaña en Cáceres

Fotogalería | Llegada de las autoridades para participar en la reunión de Turespaña en Cáceres

Fotogalería | Llegada de las autoridades para participar en la reunión de Turespaña en Cáceres / Javier Cintas

Eduardo Villanueva

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ángel García Collado

Arranca en Cáceres la V Convención Turespaña en el Palacio de Congresos, una iniciativa organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura.

En esta primera jornada de trabajo, dedicada a las reuniones bilaterales de los consejeros y consejeras de Turismo en el exterior y el personal de servicios centrales de Turespaña, están programados cerca de 1.000 encuentros con destinos y empresas turísticas.

Sigue en directo toda la información actualizada por los periodistas de esta casa desplazados al encuentro.

