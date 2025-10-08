María Guardiola, sobre Extremadura: "Entren y vean esta cuna de Hispanoamérica, del lugar desde donde partieron Pizarro, Cortés y Núñez de Balboa"

Arranca en Cáceres la V Convención Turespaña en el Palacio de Congresos, una iniciativa organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura.

En esta primera jornada de trabajo, dedicada a las reuniones bilaterales de los consejeros y consejeras de Turismo en el exterior y el personal de servicios centrales de Turespaña, están programados cerca de 1.000 encuentros con destinos y empresas turísticas.

Ángel García Collado El protagonismo de los Paradores Concluye la primera mesa redonda de la convención Turespaña en Cáceres sobre políticas públicas con la presencia de hasta ocho secretarios de Estado. Acto seguido, comenzará la presentación de Paradores: la experiencia como eje vertebrador del viaje, con las intervenciones de José Manuel de Juan, subdirector general de Gestión Económico-Administrativa y Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España; y Raquel Sánchez, presidenta y CEO de Paradores.

Ángel García Collado "Soy vasco, hijo de una extremeña que emigró desde Zarza la Mayor". Así comienza la intervención de José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Confía en un modelo de transporte pensando en los habitantes españoles y presume del mejor sistema de transportes del mundo. "Y un turista no deja de ser una persona en movimiento, que usa nuestras infraestructuras", cuenta. "Pero más del 30% de los gases del efecto invernadero se emiten desde los vehículos, aunque el 75% es de los privados. Tenemos que poner el foco en los que menos emiten: avión y barco", explica Santano. Están tratando de emitir emisiones neutras en 2026 en aviones, y en 2030 en los puertos gracias a la electrificación de los lugares. "El turista tiene que saber que tenemos infraestructuras modernas y sostenibles", aclara. "Nuestro ferrocarril es el ejemplo del sistema de transporte descarbonizado", cuenta Santano, que presume de haber superado los 50 millones de visitantes en alta velocidad.

Miguel Ángel Muñoz Rubio El turismo como generador de empleo El turismo genera empleo y no podemos entender el empleo sin el turismo. Así lo ha manifestado Joaquin Pérez, secretario de Estado de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ha defendido la necesidad de desterrar la idea de que es un sector mal pagado puesto que se ha producido una gran transformación del mismo con la reforma laboral. A su juicio, se ha pasado de tener un 33% de temporalidad a tener un 15%. Ha insistido en la cualificación porque son trabajos de mucho valor añadido y ha sentenciado la importancia de acabar con la de estigmatización del sector.

Ángel García Collado La conectividad para más de 8.000 pueblos El secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, habla sobre el desequilibrio entre las regiones en el ámbito poblacional. España tiene un 72% del territorio donde viven, apenas, cinco millones de personas. El arco mediterráneo y la almendra de Madrid es la zona con más habitantes, pero el resto del país tiene menos habitantes. "Ya hemos trabajando para ello en una primera fase, principalmente en materia de conectividad. No es sencillo porque tenemos más de 8.000 pueblos, pero más de 39.000 asentamientos. Además, entre las regiones tampoco hay mucha relación. No tiene nada que ver Galicia con Extremadura, por ejemplo", explica Boya, que se refirió al término "atractivo" para que los pueblos sean más importantes. Para una segunda estrategia, están empleando la funcionalidad para los propios habitantes. "Tenemos que acondicionar el territorio para que sea más funcional. El impacto del Parador de Molina de Aragón se ha convertido en un faro para ellos, y es en lo que tenemos que trabajar", cuenta Boya.

Miguel Ángel Muñoz Rubio Los pisos turísticos: "O hay ley o hay jungla" La convención de Turespaña no podía pasar por alto el asunto de los pisos turísticos. De ello ha hablado Llanos Castellanos, secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ha dicho que la gente quiere venir a disfrutar a nuestro país, y que existe una apuesta inmensa por incrementar la oferta de vivienda. De hecho este año se han sellado más visados al año que familias se han creado en nuestro país. Sin embargo, Castellanos ha defendido la regulación de aquellas casas dedicadas a la explotación turística. Y en este sentido ha sido taxativa: "O hay ley o hay jungla" y por eso ha subrayado que España ha sido el primer país en desarrollar un reglamento para saber cuánta gente se aloja y dónde en la Unión Europea a través del método de registro. "Vamos a darle certeza al que lo hace legal y preservar la convivencia en nuestros pueblos y ciudades2, ha concluido Castellanos.

Ángel García Collado Turespaña. / Javier Cintas La mayoría de la demanda de actividades y experiencias en España es de parejas y familias, aunque también ha crecido el solotravel hasta llegar a un 10%. Parejas y familias suman un 37% del total, aproximadamente, y son los principales visitantes a Extremadura. Comienza ahora la primera ponencia de la convención Turespaña: Turismo y políticas públicas: una visión transversa. Participan Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad; José Antonio Santano, secretario de Estado de Transporte y Movilidad; Llanos Castellanos, subsecretaria de Vivienda; Francesc Xavier Boya, secretario general para el Reto Demográfico; Elisa Carbonell, consejera delegada en ICEX España; Joaquín Pérez, secretario de Estado de Trabajo; y Elena Pita, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.

Ángel García Collado Ahora sube al escenario Carlos Cendra, director de Marketing y Comunicación de una startup balear que se encargará de explicar la radiografía de la oferta online de actividades y experiencias en España. Predomina la oferta cultural, con oportunidades para desarrollar otras actividades de alta demanda. Por ello, hay oportunidades de diversificar nuestra oferta con el enoturismo o el turismo religioso. Las experiencias en la naturaleza ganan terreno entre mercados europeos tradicionales, y la cultura predomina entre los viajeros domésticos de Estados Unidos. Los niveles de satisfacción en todos los sectores son muy elevados, todos por encima de 9 sobre 10. Destaca la gastronomía principalmente.

Ángel García Collado Más de 1.000 reuniones A lo largo de la jornada de ayer, se celebraron más de 1.000 reuniones, habrá 22 ponencias con más de 50 ponentes. Sin embargo, se hablará de la importancia de la experiencia turística: "Nosotros debemos saber cómo crearlas, cómo renovarlas, cómo hacerlas aún mejores. Preguntamos a los expertos cómo podríamos hacerlo mejor, y nos fijamos en una empresa que lo demuestra", ha explicado Miguel Sanz.