El almuerzo toledano de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont antes de su gran boda romántica en Cáceres

La boda es este sábado, 11 de octubre, en la iglesia de Santiago de los Caballeros ante 250 invitados. Pero antes de tan señalada fecha para el calendario, Fernando Palazuelo, promotor del Hilton, y la actriz peruana Micaela Belmont, han ofrecido un almuerzo en el Palacio Galiana, en Toledo, propiedad de la familia materna del novio, los Barroso.

En las imágenes compartidas por alguno de los invitados, se ve a los novios con su grupo de amigos disfrutando de la comida, el entorno y la música. Todos van calentando motores antes de un enlace donde la mitad de invitados proceden de Perú.

El contrayente es hermano de la actual duquesa de Huéscar y heredera tras su boda con Fernando Fitz-James Solís del ducado de Alba, Sofía Palazuelo. Se espera que el matrimonio de nobles, que tiene dos hijos en común, Rosario y Fernando, acuda a Cáceres. Fernando es el hermano mayor de Sofía y mantienen una relación muy estrecha, tanto que fue este quien la llevó de su brazo al altar. También podrían llegar a la ciudad otros miembros de la Casa de Alba, como la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcís Rebollo.

Sofía Palazuelo

En el caso de la boda de su hermana, Sofía Palazuelo, citó en Madrid (se casó en el Palacio de Liria en 2018) a 700 invitados, mientras que Cayetano Martínez de Irujo (tío de Fernando Fitz James) y Bárbara Mirjan lo han festejado arropados por 300 allegados. Entre ellos, la representación de la Casa De Alba prácticamente al completo y rostros conocidos como los de Carmen Lomana, Carmen Tello y Curro Romero, Susana Griso, Begoña Villacís, Paloma Segrelles o Emilio Butragueño.

La familia de la novia es tan distinguida como la de Fernando, hijo de la experta en arte Sofía Barroso (bisnieta de Gregorio Marañón) y del arquitecto y empresario Fernando Palazuelo. La joven actriz proviene de un entorno notable, con una rica mezcla de antecedentes políticos y conexiones tanto españolas como peruanas. Es hija de Diana Álvarez-Calderón, quien fue ministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala en Perú, y del empresario Rafael Belmont.

Entre sus parientes se cuentan figuras históricas: es bisnieta de Luis Gallo, quien ocupó los cargos de vicepresidente, primer ministro, ministro de Hacienda y alcalde de Lima, y es sobrina segunda de Guillermo Garrido-Lecca Álvarez-Calderón, también exministro de Justicia de Perú.

Por otra parte, desde el consistorio cacereño confirman a este periódico que no hay previsto ningún dispositivo de seguridad especial por parte de la Policía Local.

La última boda de papel couché que se celebró en Cáceres fue en 2023, protagonizada por la cantante extremeña de Valencia de Alcántara Soraya Arnelas con Miguel Ángel Herrera, su novio y padre de sus dos hijas. Para celebrarlo elegió el Palacio Huerta del Conde, en la Ribera del Marco de Cáceres. La pareja se comprometió en 2019, pero aplazaron el evento debido a la pandemia y al nacimiento de su segunda hija. Con esta boda sellaron su relación sentimental.

Invitadas del almuerzo en Toledo. / El Periódico Extremadura

La Huerta del Conde

La Casa Palacio Huerta del Conde la gestiona el chef Benjamín Caballero y va camino de convertirse en uno de los mayores negocios hosteleros de la ciudad, situados en una zona de expansión. Fue el pasado mes de febrero cuando la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cáceres aprobó definitivamente el estudio de detalle que hará posible la implantación de la marca en el entorno del río de la capital.

La parcela tiene unos 11.000 metros cuadrados de jardines, y una residencia construida de 2.500 metros cuadrados con una piscina interior capilla, invernadero y decoración 'art decó', estructura que fue adquirida tras el incendio del Teatro Novedades de Madrid en 1928.

Para adecuar esta propiedad, en la que se pretenden celebrar grandes eventos como bodas, congresos y acontecimientos familiares, los propietarios del restaurante B-nomio (Susana Mateos y Benjamín Caballero) quieren invertir unos 2 millones de euros para reformar el edificio, construido en el siglo XIX, que albergará en su interior un restaurante abierto al público todo el año Ellos y los propietarios de la parcela tienen un acuerdo con la empresa de hostelería. Al parecer, Guadalquivir Catering se ocupará de servir el menú.

La casa de la Huerta del Conde fue lugar de aristocráticas tertulias y tiro de pichón. Está situada junto a la Fuente del Rey, manantial natural de la Ribera y a la que se debe su origen. Es un pabellón de recreo, originalmente de la familia Ulloa, Marqueses de Castro Serna, que recayó en el Conde de Adanero. De los Castro Serna pasaría a los Vizcondes de Roda, por el matrimonio de Matilde de Ulloa Calderón, hija del VIII Marqués con Román María Jordán de Urríes y Ruiz de Arana.

Destaca su invernadero de plantas tropicales, su majestuosa escalera exterior su jardín romántico, plantado a finales del siglo pasado. Ahora, una placa recuerda que los trámites avanzan para el disfrute.

Micaela y Fernando Palazuelo en Évora (Portugal). / El Periódico Extremadura

La inversión

Entretanto, el convite de la boda de Palazuelo y Micaela tendrá lugar en el Hilton del Palacio de Godoy, un proyecto ha supuesto una inversión de más de 14 millones de euros y ha creado 60 puestos de trabajo. El hotel cuenta con 73 habitaciones.

La arquitectura es obra de BSV Arquitectos, mientras que los jardines han sido diseñados por Álvaro de la Rosa, con la particularidad de que se riegan de forma natural con agua que brota de la roca del subsuelo de Cáceres. El paisajismo combina plantas autóctonas con especies americanas, evocando los jardines de Lima de los siglos XVI y XVII.

Joaquín Arimón, director general del Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, expresa que "estamos encantados de abrir las puertas del Palacio de Godoy". Se trata de un edificio "verdaderamente extraordinario que ha sido restaurado minuciosamente y estamos seguros de que los huéspedes quedarán maravillados por sus elegantes interiores y sus relajantes espacios al aire libre".