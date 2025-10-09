Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Un año para el recuerdo: bodas multitudinarias, avances históricos y nuevas infraestructuras en Cáceres

Desde las 387 parejas que se casaron el 28 de junio en la ciudad hasta la inauguración de la presa de Valdecañas y la Fuente Luminosa

Bodas en los años 60.

Bodas en los años 60. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 28 de junio de 1965, nada menos que 387 parejas contrajeron matrimonio en la ciudad. Seguramente muchos de aquellos jóvenes recordarán que en enero murió Winston Churchill, ex premier británico, que Johnson accedió a la presidencia de Estados Unidos ese mismo año y que Francisca Font Planellas, natural de Vich, saltó a las páginas de los periódicos por ser la primera mujer conductora de camiones y autobuses de nuestro país.

Fuente luminosa

Además de estas anécdotas, el año nos dejó noticias como la que se produjo el 28 de junio, al inaugurarse la Fuente Luminosa de Cáceres, ubicada en la avenida de España, justo en el anterior emplazamiento de la estatua de Muñoz Chavez.

Fuente luminosa de Cáceres.

Fuente luminosa de Cáceres. / Cedida

Inauguración de la presa de Valdecañas

Días antes, el 19 de junio, Extremadura volvía a centrar la atención en la actualidad nacional con la inauguración de la presa de Valdecañas, puesta en marcha aquella tarde por el Caudillo y considerada como el primer aprovechamiento eléctrico de embalse continuo en España, gracias al bombeo. Para cubrir el acto, nuestro Periódico se desplazó a German Sellers de la Paz como enviado especial.

