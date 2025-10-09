Arte Aparte 2025 revela los artistas que transformarán Cáceres en una galería viva: 117 propuestas formarán parte de la programación oficial

La Asociación Cultural Belleart y el Espacio Belleartes han hecho pública la lista de propuestas seleccionadas para participar en la undécima edición de la Feria de Arte y Acción Arte Aparte 2025, que se celebrará del 31 de octubre al 29 de noviembre en Cáceres y el Valle del Ambroz. La feria, consolidada ya como una de las citas más relevantes del arte emergente y de acción en Extremadura, contará con una programación diversa que se desplegará en el Espacio Belleartes y en distintos enclaves del Valle del Ambroz.

En esta edición, se han recibido alrededor de 500 propuestas de diversos artistas en disciplinas como pintura, dibujo, grabado, estampación, collage, técnicas digitales, textil, escultura, fotografía, videoarte, instalación, inteligencia artificial, danza, performance, teatro, radio y música. De estas, se han seleccionado 117 propuestas que formarán parte de la programación oficial.

Carácter internacional

Uno de los ejes destacados de Arte Aparte 2025 es su marcado carácter internacional y su compromiso con el intercambio cultural. Participarán artistas procedentes de países como México, Colombia, Venezuela, Portugal, Uruguay, Francia, Italia, Australia, Marruecos, Brasil o Argentina, ofreciendo al público una mirada amplia y diversa del panorama artístico contemporáneo. Además, la organización ha vuelto a reafirmar su compromiso con la paridad de género y el equilibrio territorial, seleccionando un cincuenta por ciento de artistas de Extremadura y un cincuenta por ciento de creadores del resto de España y de otros países.

Artistas seleccionados

2FotosCollage, Abel Sánchez, Adrían Larok, Adriana López Ave, Albert Negredo, Alberto Durán Ruiz, Alejandra Castillejo, Aloa Piezzas, Alonso de la Torre, Álvaro Pérez, Ana María Mavisoy González, André Nascimiento, Andrea Peguero Cid, Ángel García, Ángela Delgado Fernández, Atomyc, Atzurada, Aylo, Belio (Hi Fi Sessions), Blanca Pérez de Arenaza Tejada, Brigitte Valobra and Wald, Cárdenas Pacheco, Cecilia García Giralda, Celeste Moncada, Centovic, Cesarmarco, Christian Grasso, Citron | Lunardi, Corderojfg, Daniela Lucato, David García Martínez, Davier Pérez Reynoso, Dofa, Edu Ranguís, Elena G. Muñoyerro, Eloy Ibeas, Emilio, Eryk Pall, Ettra, Evelyne Rigaud, Fabio Manosalva, Ferds, Fernando Clemente, Flarkemo, Franco Calomino, Ghettodisko, Gerardo Tato, Irene Casado, Ismael Cervantes, Ivana Larrosa, Iván Vozmediano, J. Zamora, Jadu, Jesús Brea, Jorge Bagnuoli, Josema Montes, Judith Ma Santos Serrano, Jugle Cruz (Bompo Clap Elements), Julián Sombrilla, Karla Cecilia Mc, Kyr4, La Petite Mort, La Triangular colectivo, Lara Martorán, Laura Heristone, Leticia Alejos, Lola Tajahuerce, Lucas González, Lucía F. Aullol, Lucía García, Lucía Reyes Ruiz, Luis Vargas Santa Cruz, Manso, Marga Martín del Amo, María José Valero, María Sánchez López, Marisol Verde Chueca + Manuel Iglesias Segura, Manuel Corrales, Manuel Pastrana, Marta Nunes, Micaela Maticorena, Miguel Figueira & Javier Gómez, Mónica Mena, N. García, N. Padrón, Naimrl, Narciso Echeverría de Miguel, Nares, Natali Wood, Nay, Niño Índigo, Núria Roselló, Olalla Zamora, Olga Alves, Paula Segarra, Pepe Domínguez, Piu Kun, Prmtv, Puntax, Rubenaco Collage Art, Rusty Draw, Samuel Hereza, Selu Pérez, Sensi, Roem y Ahcor, Sergio Rofer, Skarlet Boguier, Teresa Robleda, Tete Santollano, Thais Vargas, Tle Elo, Victoria Otero Vaughan y Sergio Álvares Guerrero, Vini Scroi, Viola Ozores, Virginia Hache, Vito García, Vultandlit, Xilonene Yc.

Actividades durante todo el mes

Por último, de forma paralela, en la feria se desarrollan actividades durante todo el mes. La inauguración tendrá lugar el viernes día 1 de noviembre a las 21.00 horas en el Espacio Belleartes. Además, como ha ocurrido en ediciones anteriores, a lo largo del mes se llevará a cabo la tercera edición de Arte Aparte Junior y Arte Aparte: Espacio inclusivo.