Atrio, entre los mejores hoteles del mundo

Michelín además de sus reconocidas Estrellas en el mundo gastronómico, también distingue a los mejores alojamientos hoteleros. Los sellos a los hoteles más maravillosos del planeta se han entregado en París este miércoles en una gala a la que han asistido multitud de establecimientos, entre ellos y cómo no, estaba el cacereño Atrio, que se ha consignado como uno de los mejores del universo, tal y como ha establecido esta última distinción de la famosa guía, que nació en 2023 y el pasado año ya recogía en el listado Tres Llaves, el mayor distintivo (equivalente a la Estrella en hostelería pero de hoteles lujosos) y que solo tienen cinco establecimientos hoteleros en España, para el Relais & Châteaux, ubicado en el corazón de Cáceres.

Sin embargo fue en la noche de este miércoles cuando -y como novedad- se celebraró esta entrega de galardones para reconocer a los más destacados del mundo. Al evento acudieron, además de 300 horeleros procedentes de todos los continentes, los gerentes de la joya gastronómica y hotelera cacereña, Jose Polo y Toño Pérez, que recogieron la insignia en el Museo de Artes Decorativas de la capital francesa que se encuentra en un ala del Palacio del Louvre.

Gala Michelín. / El Periódico

¿Qué son las Llave Michelín?

Se trata de un distintivo que tiene como objetivo que los viajeros tengan una idea de las experiencias de hospedaje excepcionales y únicas de la faz de la tierra. En España cuentan con uno, dos o tres Llaves un total de 97 establecimientos, insignia que fue dada a conocer en abril de 2024.

Una Llave: una estancia única y muy especial.

una estancia única y muy especial. Dos Llaves: una estancia excepcional.

una estancia excepcional. Tres Llaves: una estancia extraordinaria, lo último en comodidad, servicio, estilo y elegancia; una de las estancias más destacadas del mundo.

Tres Llaves en España

En el país los únicos hoteles con esta máxima distinción son:

Atrio Restaurante Hotel (Cáceres)

(Cáceres) Mandarin Oriental Ritz (Madrid)

(Madrid) Abadía Retuerta LeDomaine (Sardón de Duero, Valladolid)

(Sardón de Duero, Valladolid) Terra Dominicata, Hotel & Winery (Escaladei, Tarragona)

(Escaladei, Tarragona) Torre del Marqués Hotel Spa & Winery (Teruel)

La selección global de esta máxima insginia está repartida en 143 hoteles de la tierra. Por ejemplo, Atrio comparte distinción con el mismo Ritz de París o The Beverly Hills Hotel de Los Ángeles.