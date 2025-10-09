Guía Michelín 2025
Atrio, entre los mejores hoteles del mundo
El Relais & Châteaux, ubicado en el corazón de Cáceres, recoge Tres Llaves Michelín, el mayor distintivo hotelero
Michelín además de sus reconocidas Estrellas en el mundo gastronómico, también distingue a los mejores alojamientos hoteleros. Los sellos a los hoteles más maravillosos del planeta se han entregado en París este miércoles en una gala a la que han asistido multitud de establecimientos, entre ellos y cómo no, estaba el cacereño Atrio, que se ha consignado como uno de los mejores del universo, tal y como ha establecido esta última distinción de la famosa guía, que nació en 2023 y el pasado año ya recogía en el listado Tres Llaves, el mayor distintivo (equivalente a la Estrella en hostelería pero de hoteles lujosos) y que solo tienen cinco establecimientos hoteleros en España, para el Relais & Châteaux, ubicado en el corazón de Cáceres.
Sin embargo fue en la noche de este miércoles cuando -y como novedad- se celebraró esta entrega de galardones para reconocer a los más destacados del mundo. Al evento acudieron, además de 300 horeleros procedentes de todos los continentes, los gerentes de la joya gastronómica y hotelera cacereña, Jose Polo y Toño Pérez, que recogieron la insignia en el Museo de Artes Decorativas de la capital francesa que se encuentra en un ala del Palacio del Louvre.
¿Qué son las Llave Michelín?
Se trata de un distintivo que tiene como objetivo que los viajeros tengan una idea de las experiencias de hospedaje excepcionales y únicas de la faz de la tierra. En España cuentan con uno, dos o tres Llaves un total de 97 establecimientos, insignia que fue dada a conocer en abril de 2024.
- Una Llave: una estancia única y muy especial.
- Dos Llaves: una estancia excepcional.
- Tres Llaves: una estancia extraordinaria, lo último en comodidad, servicio, estilo y elegancia; una de las estancias más destacadas del mundo.
Tres Llaves en España
En el país los únicos hoteles con esta máxima distinción son:
- Atrio Restaurante Hotel (Cáceres)
- Mandarin Oriental Ritz (Madrid)
- Abadía Retuerta LeDomaine (Sardón de Duero, Valladolid)
- Terra Dominicata, Hotel & Winery (Escaladei, Tarragona)
- Torre del Marqués Hotel Spa & Winery (Teruel)
La selección global de esta máxima insginia está repartida en 143 hoteles de la tierra. Por ejemplo, Atrio comparte distinción con el mismo Ritz de París o The Beverly Hills Hotel de Los Ángeles.
