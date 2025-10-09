Evento cultural
Estos son los autobuses extra que Cáceres pondrá en marcha para Extremúsika 2025
El festival, uno de los más emblemáticos de la región, se celebra entre el 10 y el 12 de octubre
Quedan poco más de 24 horas para que arranque Extremúsika 2025, uno de los festivales más emblemáticos de la región. En esta ocasión, se celebrará entre el 10 y el 12 de octubre y, "en vistas de la gran afluencia de público", el Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que pondrá en marcha un servicio extraordinario de autobuses para llegar hasta el recinto hípico, espacio donde se desarrolla el evento.
10 autobuses
Así lo ha explicado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, este jueves. Según el edil, en total se han puesto a disposición 10 autobuses articulados para reforzar la línea 4. Tres de ellos saldrán el viernes, desde el parque José María Saponi, en la avenida de Alemania, entre las 17.30 y las 6.30 horas.
Por su parte, el sábado y el domingo serán seis los autobuses extra que realizarán el recorrido hasta el recinto, entre las 17.30 y las 7.00 horas. En cualquier caso, Muriel ha asegurado que "se realizará un seguimiento del servicio por si fuera preciso ajustar los horarios a la demanda final".
Menos conciertos
Todo ello para facilitar el traslado a un festival que cuenta con Morad, Cruz Cafuné o Al Safir como algunos de los artistas más esperados. Los asistentes podrán disfrutar de un total de 31 conciertos, un número que, eso sí, se reduce considerablemente con respecto al año anterior, que presentaba 57 espectáculos en su cartel.
Entradas
Sea como fuere, todavía quedan entradas disponibles, que rondan entre 38 y 93 euros, y se pueden adquirir aquí. Los menores de 7 años podrán entrar gratis siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada, y quienes tengan menos de 16 años deberán presentar la autorización firmada y estar acompañados en todo momento de padre, madre o tutor. Finalmente, aquellos que tengan 16 o 17 años deberán presentar la autorización, pero no necesitarán acompañamiento.
