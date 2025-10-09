Cáceres se corona como escenario para que España proyecte todo su potencial turístico

Han sido tres jornadas intensas en las que el turismo ha sido el eje y Cáceres el gran escenario. La ciudad anfitriona de la quinta convención que celebra Turespaña ha encandilado a sus invitados con un despliegue de patrimonio y cultura que sirve como colofón a las maratonianas agendas que los asistentes han tenido a disposición en el palacio de congresos para debatir sobre los grandes retos del sector en el futuro, desde la inteligencia artificial hasta la emergencia climática.

Así, el organismo que se ocupa de promocionar las identidades nacionales en el exterior concluye este jueves tres días de intensa reflexión sobre modelos turísticos y buenas prácticas y un anuncio que realizó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en la convención el día anterior, la creación de un Observatorio de Vivienda Turística. Si el martes tuvo lugar la recepción oficial de los acreditados y el miércoles se concentró la presencia de autoridades nacionales y regionales, este jueves encabezó el protagonismo la promoción de las bondades de la región bajo el lema ‘Extremadura Extraordinaria’, una campaña de identidad que ya presentó la Junta de Extremadura en Fitur.

El expositor de 'Extremadura extraordinaria'. / CARLOS GIL

Fue la consejera Victoria Bazaga la encargada de intervenir en representación de la institución y la comunidad. En su intervención, puso de relieve que Extremadura reúne todas las virtudes del turismo que se pide en el futuro en cuanto a sostenibilidad y destacó que la apuesta regional es “diferente” y “segura”. Agradeció a los ponentes la asistencia y aprovechó para lanzar desde la institución otra reivindicación en materia de comunicaciones. De nuevo, ha reclamó compromiso para que Extremadura cuente con unas infraestructuras ferroviarias adecuadas. "Necesitamos estar conectados, necesitamos que apoyéis ese tren", concluyó.

1.200 personas acreditadas

Previamente, en declaraciones a los medios avanzó un primer balance de asistencia, en total, 1.200 personas acreditadas, 900 de ellas de fuera de Extremadura, acudieron a las ponencias, charlas y mesas redondas. Este jueves continuó la agenda prevista tras la presentación de los anfitriones con un debate sobre el “gran reto” del uso de la inteligencia artificial en el sector, la primicia de un proyecto deTurespaña con influencers y periodistas, una mesa sobre turismo de interior y de experiencias –deportes, festivales y de naturaleza- y la presentación de un proyecto que conecta España con China.

Cerraron la jornada de este jueves y por tanto, el congreso, tal y como estaba previsto, el director de Turespaña, Miguel Sanz, y la secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, Rosario Sánchez.