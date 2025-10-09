Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes

El mítico establecimiento de los 100 Montaditos situado en San Pedro de Alcántara, permanece cerrado desde el pasado lunes. La noticia ha generado una gran incertidumbre entre la población, ya que no ha habido un anuncio oficial por parte de la franquicia.

Actividad irregular

Durante las últimas semanas, el local había mostrado una actividad irregular. Según testimonios de vecinas de la zona, hace aproximadamente 15 o 20 días se estaban buscando empleados para cubrir puestos en el establecimiento. Poco después, el local cerró temporalmente, volvió a abrir de forma breve y finalmente cerró de nuevo.

Posible instalación de una sucursal bancaria

Nuestro periódico no ha recibido confirmación oficial, pero los rumores sobre el futuro del local no han tardado en surgir. Uno de los más extendidos es la posible instalación de una sucursal bancaria en ese mismo espacio. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que gran parte de la rotulación y las pegatinas con el logotipo de la franquicia ya han sido retiradas, lo que podría indicar un cierre definitivo.