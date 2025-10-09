Daniela, la cacereña que recauda fondos para costear los gastos sanitarios de su tía Pina en Venezuela: “Son desorbitados”

La realidad es completamente diferente cada lugar del mundo. Mientras en España, el sistema sanitario público garantiza que los pacientes no tengan que afrontar grandes desembolsos porque se costea con los impuestos, pero en otros países no ocurre así. Daniela Ceballos conoce bien esta circunstancia. Ella reside en Cáceres desde 2022, antes lo haría en Ecuador, desde que se vio obligada a salir desde su Venezuela natal en 2017.

En su caso, como migrante, comparte estas dos realidades, tan alejadas una de la otra, la del país que dejó y en el que habitan sus raíces y sus familiares y la del país que la acoge y en la que construye un presente. Así, su día a día transcurre con su profesión en la hostelería y una mirada a lo que ocurre a su alrededor, al más cercano y al que transcurre a miles de kilómetros.

En esta última, se encuentra su tía Lilia a la que conocen con el sobrenombre de Pina. A sus 72 años padece una diabetes que la obliga a consumir una medicación concreta y ha provocado que hayan tenido que amputarle un pie en una cirugía reciente. Hasta ahí, la historia puede parecer reconocible salvo porque los gastos se disparan. Solo la intervención quirúrgica asciende a los 6.000 dólares –unos 5.000 euros- y cada medicamento supera los 300 dólares –unos 200 euros-. Este escenario ha generado en la familia de Daniela una situación económica compleja de asumir a pesar de lo que generan con sus empleos.

Así, la vecina cacereña ha querido apelar a la solidaridad popular y ha abierto una colecta en internet para sufragar los gastos sanitarios. La petición se encuentra en el portal web internacional Gofundme.com y en tan solo unos días ha alcanzado ya los mil dólares de los 7.000 que aspira a alcanzar. Los interesados pueden colaborar en el enlace https://www.gofundme.com/f/ayudemos-a-la-tia-pina-together-for-aunt-pina . En declaraciones a este diario, Daniela pone de relieve que la motivación de iniciar la recaudación de fondos parte de la complicada situación económica en Venezuela y del delicado estado de salud de su tía.

"Es difícil asumir todo"

En esa línea, relata que el deterioro del sistema de salud eleva los precios porque obliga a acudir a clínicas privadas y lamenta que los costes «son desorbitados». «Es difícil asumir todo», sostiene. Aprovecha para agradecer la implicación tan fugaz de internautas hasta de Estados Unidos, donde emigró otra parte de su familia, y precisa que lo que se recaude se destinará a sufragar el precio de la operación en la clínica privada y más tarde, el tratamiento y la silla de ruedas.

En relación a la posibilidad de que la tía Pina pudiera desplazarse a España para tratarse la diabetes, lamenta que en este momento «no se encuentra en disposición de viajar» aunque la previsión es que una vez que se recupere de la cirugía y ya recobre cierta normalidad porque deberá acostumbrarse a una realidad con movilidad reducida, pueda llegar a trasladar su residencia a España, donde ya se encuentran su hermana –la madre de Daniela- y su sobrina.