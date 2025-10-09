"Encontramos monedas, una billetera, un mechero y los primeros huesos": la cronología de los hallazgos en la mina La Paloma

«Por fin los hemos encontrado». 89 años después de aquel fatídico verano de 1936, en el que una veintena de personas fueron represaliadas por el franquismo y arrojadas al interior de la mina La Paloma en Zarza la Mayor, se han producido los primeros hallazgos. La jornada del 8 de octubre de 2025 quedará para siempre en la historia del municipio rayano porque, tras tres fases distintas, 36 metros de profundidad y bajo 300 toneladas de piedra, encontraron los primeros restos óseos.

Por los medios

La noticia fue publicada en primera instancia por los vecinos a través de redes sociales, que celebraban el hallazgo de sus familiares. Ayer, para ellos, concluyó un letargo que ha durado décadas. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargada de la excavación y exhumación de la fosa impulsada por la Universidad de Extremadura y financiada por la Diputación de Cáceres, había confirmado lo que se venía asegurando desde años atrás: que allí se iban lanzando y enterrando los cuerpos de los vecinos asesinados por el régimen.

En la galería norte

Los primeros restos fueron encontrados junto a la galería norte, en una de las tres bocas de la mina, y tras dos primeras fases que no dieron buen resultado. En la tarde de ayer se pudieron escuchar aplausos, palabras de agradecimiento, de ánimo y de satisfacción por parte de los familiares y descendientes de los asesinados por el franquismo en los municipios cercanos a esta antigua mina de fosforita.

Aranzadi

Cuando los técnicos de Aranzadi, que habían retomado la excavación el martes, llegaron a los 36 metros de profundidad, desenterraron primero unas monedas. A partir de ahí, se fueron sucediendo objetos y restos humanos, como huesos, una billetera, un mechero, una suela de un zapato… Así lo contó Asier Izaguirre, uno de los encargados de la obra. Cabe destacar que han logrado descender hasta 25 metros a través de excavaciones. «Es una enorme alegría, porque no hay mayor precio que satisfacer a los familiares, nuestro mayor reto es poder devolverles sus familiares», aseguró Izaguirre.

Exhumación

En los próximos días se incorporará otra parte del equipo de exhumación y forense para continuar con los siguientes pasos, que es ir descubriendo capa tras capa, ya que los restos hallados ahora corresponderían a los últimos cuerpos lanzados, y, tras los estudios que se han ido haciendo, se cree que en esta fosa podrían encontrarse restos de personas de Zarza la Mayor, Ceclavín u otros municipios, incluso de Sierra de Gata.

"Esperanza"

«Esto nos ha devuelto la esperanza», se podía escuchar entre los familiares que se han acercado. Luisa, por ejemplo, espera encontrar los restos de su suegro, «al menos yo, porque su hijo, mi marido, murió comenzado este trabajo pero sin darle tiempo a tener esta alegría, y eso que cuando empezó todo esto, vino él, fue uno de los que empezó a mover todo esto, porque tenía esa espinita».

"Crecí sin padre"

María habla de su padre. «Mi padre no desaparició, lo sacaron de casa y no volvió. Crecí sin padre… Nunca podíamos decir que le habían hecho esto o lo otro, solo podíamos decir que estaba desaparecido, pero estoy esperanzada, a ver si tenemos suerte y mi padre está aquí», rememoraba.

Visita institucional

La vicepresidenta provincial, Esther Gutiérrez, el responsable del Servicio de Memoria Histórica, Fernando Ayala, y el catedrático de la UEx, Julián Chaves, acudieron al lugar, donde manifestaron su satisfacción:«Lo hemos conseguido, entre todos, hemos conseguido un paso más hacia la verdad, la justicia y la reparación», concluyó Gutiérrez, a la espera de que comience la identificación de los cuerpos, que también se llevará a cabo por la empresa Aranzadi.