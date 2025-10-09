Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Estafa 5.000 euros con varias devoluciones falsas a la misma tienda de Cáceres y es detenido

El joven, arrestado por la Policía Nacional, tiene 24 años

Imagen de un agente de Policía Nacional.

Imagen de un agente de Policía Nacional.

Ángel García Collado

Cáceres

La Policía Nacional de Cáceres detiene a un joven de 24 años en Cáceres acusado de estafar más de 5.000 euros a un mismo establecimiento, en el que realizaba compras online y posteriormente solicitaba su devolución, en la que sustituía los productos por otros de escaso valor. Es decir, se quedaba con lo adquirido y el reembolso.

Los hechos

Los hechos denunciados relataban cómo este joven realizaba múltiples compras por internet, en un mismo establecimiento comercial, normalmente productos de telefonía móvil, para posteriormente devolverlos, alegando haberlo recibido dañado o haber recibido un producto diferente al solicitado sustituyéndolos por otros de escaso valor.

Producto

Así, este estafador "conseguía quedarse con el producto y que el establecimiento le reintegrara el importe o le enviara otro idéntico, con el consiguiente perjuicio económico", según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Alerta

Los representantes del establecimiento alertaron del 'modus operandi' de este joven, que había realizado compras online desde distintas localidades de la provincia cacereña, y las devoluciones fraudulentas se producían poco después de la recepción de los artículos, por lo que levantó las sospechas por el volumen y la rapidez de las operaciones.

Rastreo

En su investigación, los agentes de Policía Nacional rastrearon la trazabilidad de los pedidos, y comprobaron que "se habían realizado en distintas localidades y utilizado identidades falsas, dificultando la investigación policial", señala.

Comisaría de la Policía Nacional.

Comisaría de la Policía Nacional en Cáceres.

Detención

Sin embargo, la investigación dio como resultado la plena identificación, localización y detención de esta persona, un joven de 24 años en Cáceres, quien tras la instrucción del pertinente atestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Gestiones policiales

Ahora se continúa con las gestiones policiales a fin de determinar el alcance total de lo estafado y posibles implicaciones adicionales.

