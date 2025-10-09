Agenda cultural
'La fiesta del chivo' encabeza una semana cultural marcada por el arte y la historia en Cáceres
El cine histórico abre un programa que se completa con un homenaje al arte barroco toledano y un espacio experimental para artistas en el Espacio Saal
Numerosos planes culturales para toda la ciudadanía.
Proyección de la película 'La fiesta del chivo' en la Filmoteca
Este jueves a las 20.30 horas en la Filmoteca de Extremadura, se proyectará la película La fiesta del chivo. El filme está ambientado en Santo Domingo, República Dominicana, en la década de los años 60. Narra la época en la que el general Trujillo fue dictador de la República Dominicana a través de la historia de Urania Cabral, quien regresa a su tierra natal tras su huida precipitada del país muchos años antes. A la vuelta, Urania confiesa a su familia el motivo de su huida. Mientras visita a su padre en Santo Domingo, la acción se traslada a 1961, cuando la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. Allí el dictador Rafael Leónidas Trujillo, tiraniza a tres millones de personas sin saber que se gesta una transición a la democracia y que su propio asesinato ya se ha puesto en marcha.
Presentación del documental 'El Transparente de la Catedral de Toledo' y del libro 'Luces en el Transparente'
Este viernes 10 de octubre, a las 19.30 horas, el Ateneo de Cáceres acogerá un acto cultural destacado con la presentación del documental El Transparente de la Catedral de Toledo y del libro Luces en el Transparente, obra del escritor e historiador Alejandro Vega Merino.
Vega Merino, reconocido por su labor en la difusión del patrimonio toledano, ha publicado dieciséis libros. Además, ha escrito más de un centenar de guiones sobre Toledo y ha codirigido diversos documentales, consolidándose como una de las voces más autorizadas en la materia. El evento promete ser un punto de encuentro entre historia, arte y simbolismo, con especial atención a una de las joyas del patrimonio español, El Transparente de la Catedral Primada. La entrada es libre hasta completar aforo.
'El Jardín', un espacio de creación libre para artistas, en el Espacio Saal
El Espacio Saal acoge este viernes a las 20.00 horas, una nueva edición de 'El Jardín', una iniciativa pensada como un punto de encuentro creativo para artistas de todas las disciplinas. "El Jardín no es un taller ni una clase, es un espacio abierto donde los participantes pueden expresarse con total libertad, experimentar nuevas técnicas y lenguajes artísticos, y conectar con otros creadores en un ambiente relajado y sin presiones". Al finalizar, se invita a todos a compartir cómo ha sido la experiencia en una conversación colectiva. La entrada es libre y gratuita.
