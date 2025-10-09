Francis Santana, experto en soluciones capilares para el hombre: "Cuando la micropigmentación se hace bien, los resultados son espectaculares, pero la mala praxis perjudica su imagen"

Francis Santana inició su trayectoria en el mundo de la barbería a los 17 años. Actualmente, se dedica a la formación en peluquería masculina, pero hace tres años decidió ampliar su negocio, orientándolo hacia el sector de la imagen con un enfoque diferente. Así nació Santana Estudio, un centro de estética masculina situado en Badajoz, que abarca desde un corte de pelo o arreglo de barba hasta el tratamiento más especializado.

Inicios

Santana comenzó a buscar ideas sobre cómo poder incluir tratamientos nuevos en su centro, y el tema de los postizos llamó su atención, aunque no terminaba de convencerlo por completo. Continuó investigando hasta que conoció Microcapilar Academy, una academia especializada en micropigmentación capilar en la que ofrecen cursos de formación. Allí conoció a Óscar Arango, experto en este tipo de tratamientos, que logró convencerlo. Por ello, decidió formarse, con el objetivo de poder ofrecer tratamientos de micropigmentación capilar en su propio centro.

"Quería ofrecer un tratamiento que realmente respondiera a las necesidades de las personas, y al descubrir esta técnica me involucré por completo en ella. Hoy en día, la compagino con la barbería. El nuevo estudio está ubicado dentro de ella, ya que desde el principio he contado con un espacio bastante amplio".

Técnica muy precisa

"Este servicio es relativamente nuevo y todavía no es muy conocido. Poco a poco van apareciendo más profesionales en el sector, pero no todos lo abordan con la seriedad que requiere. No es algo sencillo, ya que se necesita una técnica muy precisa y una base sólida de conocimientos. Sé que la confianza es clave, y por eso cuido cada detalle. Lamentablemente, como sucede en muchos ámbitos, hay quienes priorizan el beneficio económico por encima de la seguridad y el bienestar del cliente. Yo elijo hacerlo diferente".

Láser fotoacústico

Desde hace un año colabora en Cáceres con María Hernández, una reconocida profesional del ámbito estético que dirige su propio centro en la zona de Nuevo Cáceres. "A quienes no pueden desplazarse hasta mi centro en Badajoz, intento reubicarlos en Cáceres. Antes de hacerlo, realizo una valoración online para conocer su caso en detalle y, si es viable, cerrar el procedimiento tratándolos aquí. Una de las ventajas de trabajar en el centro de María es que cuenta con un láser fotoacústico de alta precisión. Este tipo de láser no genera adherencias ni provoca heridas, lo que es fundamental para poder trabajar posteriormente sobre la zona tratada. Dado que la micropigmentación se realiza en la capa más superficial de la epidermis, cualquier adherencia previa puede interferir en el resultado y afectar la calidad del trabajo final. Por eso, este láser es especialmente útil cuando es necesario eliminar un tratamiento mal realizado y preparar adecuadamente la piel para aplicar de nuevo la técnica".

Centro de Estética María Hernández, situado en Nuevo Cáceres. / Jorge Valiente

"Actualmente, en Extremadura no hay otro centro estético que disponga de este tipo de tecnología. De hecho, incluso personas de Portugal se desplazan hasta aquí para recibir este tratamiento".

Tres sesiones

Por otro lado, el experto señala que cada procedimiento suele hacerse en tres sesiones, aunque hay algunos que requieren más. "Por lo general, dejo pasar entre 15 y 20 días entre sesiones, para darle margen a la piel y que pueda volver a su estado original. Al final, lo que hacemos es una microherida, ya que no trabajamos como en el tatuaje, lo hacemos de forma mucho más superficial y con una tinta especializada. Cada vez que realizo una sesión, necesito que la piel sane bien antes de continuar. Según cómo vaya evolucionando esa cicatrización, planifico las siguientes sesiones. En aproximadamente un mes podemos tener el procedimiento terminado".

Procedimientos mal realizados

"Cada vez atendemos a más personas que llegan con procedimientos mal realizados. Si bien esto puede parecer beneficioso para nosotros, al evidenciar que aplicamos la técnica correctamente, también representa un problema para el sector en general. La mala praxis de algunos profesionales deteriora la imagen de la micropigmentación, un trabajo que, cuando se realiza con conocimiento, precisión y ética, puede ofrecer resultados espectaculares. En ocasiones, recomiendo que vean en directo cómo aplico la técnica en otra persona antes de decidirse, porque la transparencia y la confianza son fundamentales en este tipo de trabajo".

Rango de pacientes bastante amplio

"Nuestro rango de pacientes es muy amplio, desde los 28 hasta los 72 años, esto demuestra que el cuidado personal no tiene edad. También estamos viendo cómo cada vez más hombres se animan a romper el estigma asociado a los tratamientos estéticos. Además, atendemos a muchas mujeres que sufren de alopecia difusa, aplicando técnicas de densidad que ofrecen resultados realmente efectivos".