Nueve universidades europeas firman el manifiesto de apoyo a la candidatura de Cáceres 2031.

Nueve universidades de países europeos, junto con la ciudad de Angers (Francia), han mostrado su apoyo a la candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura, integrándose en una red internacional que conecta educación superior, investigación y cultura con el objetivo de fortalecer el futuro común de Europa.

Se trata de la Universidad de Angers (Francia), la Universidad de Évora (Portugal), la Universidad de Parma (Italia), la Universidad Tecnológica Atlántica (Irlanda), la Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburgo (Alemania), la Universidad de Breslavia (Polonia), la Universidad de Gävle (Suecia) y la Universidad de Oradea (Rumanía), además de la Universidad de Extremadura (UEx).

Las universidades firmantes forman parte de la EU Green Alliance, una alianza académica que trabaja en torno a los objetivos del Green Deal europeo, la Agenda 2030 y la promoción del bienestar de sus estudiantes como parte esencial de la transición verde y social que esta semana ha celebrado su Conferencia COP1 en Angers. Este compromiso sitúa a la universidad no solo como espacio de conocimiento, sino también como motor de transformación cultural y social en Europa.

Nuevas generaciones

Cáceres 2031 se enmarca en esta visión, proponiendo una capitalidad que coloca la cultura sostenible, la juventud y la innovación en el centro, y que entiende las universidades como lugares donde se potencia el pensamiento reflexivo, la formación en valores, el amor a la cultura y el trabajo con las nuevas generaciones.

Este respaldo internacional refuerza la candidatura cacereña como un proyecto que une a municipalidades, territorios periféricos y universidades comprometidas, proyectando a Cáceres como un territorio de innovación cultural, cooperación y compromiso ambiental.

La coordinadora general de Cáceres 2031, Iris Jugo, ha explicado que “el apoyo de estas universidades, situadas en territorios periféricos y profundamente comprometidas con sus estudiantes y con las ciudades que las acogen, confirma que Cáceres 2031 es un proyecto que une educación, investigación y cultura para construir el futuro de Europa desde sus márgenes”.

Por su parte, Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres, ha explicado que en este encuentro los ayuntamientos donde se ubican las universidades que forman parte de la EU Green Alliance han trabajado para “intercambiar proyectos de sostenibilidad y de desarrollo urbano que mejoran la calidad de vida de las ciudades”. En este marco, Cáceres ha presentado proyectos de desarrollo sostenible y movilidad urbana.