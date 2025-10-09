Infraestructuras
En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres
La zona de estacionamiento se creará en una parcela entre las calles Calero y Tenerías donde, además, se abrirá un paso para el tránsito peatonal
Arrancan los procedimientos para la construcción de un nuevo párking de 100 plazas en el perímetro de la Ciudad Monumental. Un proyecto que busca solventar los acuciantes problemas de aparcamiento de los vecinos de la zona, y que se ubicará en una finca situada entre las calles Tenerías y Caleros.
Primeros pasos
Hasta allí se ha desplazado este jueves el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, acompañado de los concejales de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, y de Infraestructuras, Víctor Bazo. Tal y como ha explicado el regidor, ha sido esta misma semana cuando se ha incoado la modificación del Plan Especial para posibilitar la ejecución de la obra. Una vez efectiva dicha modificación, será cuando se abra el proceso de licitación.
Museo de El Madruelo
De esta manera, el párking que, según Mateos, está dirigido "fundamentalmente y con carácter prioritario a los vecinos de la Ciudad Monumental", se sumará al aparcamiento de una veintena de plazas habilitado en el solar de Tenerías donde se ubicará el museo de El Madruelo. Un centro de exposiciones que albergará la colección de instrumentos y cerámica de la familia Folch-Rusiñol a través de la fundación La Fontana, y cuyo diseño se ha encargado al prestigioso Patxi Mangado, Premio Nacional de Arquitectura.
El mandatario ha explicado que dichas iniciativas se enmarcan dentro de su voluntad de revitalizar la Ribera del Marco, aunque reconoce que no todas las actuaciones se podrán efectuar dentro de esta legislatura.
Paso peatonal
Sea como fuere, Mateos ha anunciado otra medida: la conexión peatonal entre Caleros y Tenerías, a través de la Travesía Tenerías. Para ello, el consistorio ya ha adquirido por expropiación una vivienda que divide ambas vías, la cual se demolerá para permitir el tránsito (y el acceso al párking).
Con todo ello, según el alcalde, se busca revitalizar la zona, creando un acceso directo entre el futuro museo y la plaza de Santiago.
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño