En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres

Arrancan los procedimientos para la construcción de un nuevo párking de 100 plazas en el perímetro de la Ciudad Monumental. Un proyecto que busca solventar los acuciantes problemas de aparcamiento de los vecinos de la zona, y que se ubicará en una finca situada entre las calles Tenerías y Caleros.

Primeros pasos

Hasta allí se ha desplazado este jueves el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, acompañado de los concejales de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, y de Infraestructuras, Víctor Bazo. Tal y como ha explicado el regidor, ha sido esta misma semana cuando se ha incoado la modificación del Plan Especial para posibilitar la ejecución de la obra. Una vez efectiva dicha modificación, será cuando se abra el proceso de licitación.

Museo de El Madruelo

De esta manera, el párking que, según Mateos, está dirigido "fundamentalmente y con carácter prioritario a los vecinos de la Ciudad Monumental", se sumará al aparcamiento de una veintena de plazas habilitado en el solar de Tenerías donde se ubicará el museo de El Madruelo. Un centro de exposiciones que albergará la colección de instrumentos y cerámica de la familia Folch-Rusiñol a través de la fundación La Fontana, y cuyo diseño se ha encargado al prestigioso Patxi Mangado, Premio Nacional de Arquitectura.

El mandatario ha explicado que dichas iniciativas se enmarcan dentro de su voluntad de revitalizar la Ribera del Marco, aunque reconoce que no todas las actuaciones se podrán efectuar dentro de esta legislatura.

Paso peatonal

Sea como fuere, Mateos ha anunciado otra medida: la conexión peatonal entre Caleros y Tenerías, a través de la Travesía Tenerías. Para ello, el consistorio ya ha adquirido por expropiación una vivienda que divide ambas vías, la cual se demolerá para permitir el tránsito (y el acceso al párking).

Con todo ello, según el alcalde, se busca revitalizar la zona, creando un acceso directo entre el futuro museo y la plaza de Santiago.