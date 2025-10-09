Raule, antes de su concierto en Cáceres: "Hay muchísimos artistas en España luchando por lo mismo que yo, es una alegría que el público cante mis letras"

La relación de Raule con la música comenzó a los 7 años, en su barrio había mucho flamenco y era algo que tenía a mano cada vez que bajaba a la calle. Poco después, comenzó a notar que algunos de sus compañeros ya estaban involucrados en el mundo de la música. Aunque no tenía claro si lo suyo era cantar o tocar un instrumento, sí sabía con certeza que quería dedicarse profesionalmente a ello. Creció escuchando a grupos como Ketama o La Barbería del Sur, que estaban más ligados a sus raíces musicales, aunque lo cierto es que consumía con mayor frecuencia artistas internacionales como Michael Jackson o Bruno Mars. "Mi estilo es el resultado de una mezcla poco convencional, una fusión de todo lo que me ha influido y emocionado a lo largo del tiempo. Un regusto a lo que amo, a lo que he vivido".

Música andaluza

El cantante define su estilo como música andaluza, una manera de evitar encasillarse en etiquetas concretas como el flamenco o el pop. Prefiere dejar espacio a la mezcla, a lo que surge de forma natural, sin limitarse a un solo género. "Puedo cambiar todo lo que quiera, menos mi voz andaluza, de Jerez de la Frontera. Desde que empiezo a hablar hasta que termino de cantar, con solo escucharme sabes perfectamente de dónde vengo".

"Más de 10.000 personas cantan mis canciones"

"Es alucinante ver a más de 10.000 personas cantando mis canciones. Es algo que llevo persiguiendo más de 25 años, y a día de hoy me cuesta creerlo. No hay palabras que puedan describir lo que siento cuando me subo a un escenario y conecto con la gente. Es una energía brutal, un momento único. También soy muy consciente de que hay muchísimos cantantes en España luchando por lo mismo que yo, con lo cual, es una alegría que el público cante mis letras, es un sentimiento que no se puede explicar con palabras, lo más potente que te puede pasar en la vida".

Equipo

"Tengo mil anécdotas, aunque muchas no se pueden contar", dice entre risas. "Pero si algo tengo claro es que he tenido muy buen rollo durante todo este camino. Lo estoy haciendo con mis colegas, con un equipo que conozco desde hace años, y ahora somos 14 personas viviendo de este proyecto. Para mí, eso es increíble".

Dependiendo del lugar, el equipo puede llegar a estar formado por hasta 20 personas trabajando en cada concierto. Son 90 minutos de espectáculo en los que todos entregan el cien por cien. Aunque él sea quien da la cara y toma las decisiones clave, reconoce que tiene la suerte de contar con un equipo que funciona con total autonomía. Gracias a ello, puede centrarse únicamente en cuidar su voz y salir al escenario a disfrutar. "Sé que cuando mire hacia atrás, ellos van a estar ahí. Son como una red de seguridad, confío plenamente en que no me van a fallar".

Extremúsika

Por otro lado, al preguntarle si había estado alguna vez en Extremadura, el artista afirmó que sí, y que ha tenido la oportunidad de actuar en numerosos rincones de la región. "En Cáceres, estuvimos hace unos años, pero es nuestra primera vez en el Extremúsika, y espero que no sea la última". Además, se considera un gran fan de Juego de Tronos y en varias ocasiones ha visitado la ciudad junto a su mujer, recorriendo en coche las distintas localizaciones de la serie. "Esta tierra me encanta y el jamón está de lujo".

Consejos para jóvenes

También, ha compartido diversos consejos dirigidos a jóvenes que desean convertirse en cantantes. "Que no firmen nada de prisa, sin pensarlo bien. Es fundamental rodearse de personas que realmente quieran estar contigo, no de quienes solo buscan aprovecharse de tus logros. Yo tengo la suerte de contar con gente que estuvo conmigo desde antes de que todo empezara, y ahora que las cosas van bien, siguen a mi lado, eso es lo que más me motiva. Es muy importante formar un buen equipo cuando estás empezando, alguien que te mantenga con los pies en la tierra. Hay que saber cómo comportarse encima del escenario, pero sobre todo cómo mantenerse firme cuando bajas, porque la realidad de la vida siempre vuelve. Este es un consejo que le doy a mucha gente que tiene algún éxito con una canción y piensa que va a conquistar el mundo, pero luego llega un año difícil y se derrumban. Claro que existen esos años malos, pero quien lucha y sueña con algo, les aseguro que al final lo consigue, siempre que tenga ese don verdadero, ser compositor auténtico, no depender de un personaje fabricado ni del autotune. Si realmente eres una promesa en la música, ten por seguro que llegarás lejos".

Nuevo disco

Por último, de cara al futuro, está trabajando en un nuevo disco con calma, que espera lanzar hacia finales de 2026. Además, le gustaría escribir un libro o actuar, proyectos que no descarta explorar más adelante.