V Convención Turespaña en Cáceres

Tercera jornada de la V Convención Turespaña en Cáceres

La cita reúne hasta el 9 de octubre al sector turístico de todo el mundo en la capital cacereña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el miércoles la Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el Futuro

Fotogalería | Llegada de las autoridades para participar en la reunión de Turespaña en Cáceres

Fotogalería | Llegada de las autoridades para participar en la reunión de Turespaña en Cáceres

Fotogalería | La inauguración de la V Convención Turespaña en Cáceres /

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Arranca en Cáceres la V Convención Turespaña en el Palacio de Congresos, una iniciativa organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura.

En la primera jornada de trabajo, se celebraron reuniones bilaterales de los responsables de Turismo en el exterior y el personal de servicios centrales de Turespaña, están programados cerca de 1.000 encuentros con destinos y empresas turísticas.

Sigue en directo toda la información actualizada por los periodistas de esta casa desplazados al encuentro.

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  3. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  4. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  5. Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
  6. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  7. De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
  8. Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño

Tercera jornada de la V Convención Turespaña en Cáceres

'La fiesta del chivo' encabeza una semana cultural marcada por el arte y la historia en Cáceres

Juan Ramón Corvillo, abogado: "El agua de Cáceres: un presente que baja al pasado"

Daniela, la cacereña que recauda fondos para costear los gastos sanitarios de su tía Pina en Venezuela: “Son desorbitados”

"Encontramos monedas, una billetera, un mechero y los primeros huesos": la cronología de los hallazgos en la mina La Paloma

Francis Santana, experto en soluciones capilares para el hombre: "Cuando la micropigmentación se hace bien, los resultados son espectaculares, pero la mala praxis perjudica su imagen"

Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización

"Por fin los hemos encontrado": emoción en Zarza la Mayor tras los hallazgos de los primeros restos humanos en la mina La Paloma

