Tercera jornada de la V Convención Turespaña en Cáceres

Arranca en Cáceres la V Convención Turespaña en el Palacio de Congresos, una iniciativa organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura.

En la primera jornada de trabajo, se celebraron reuniones bilaterales de los responsables de Turismo en el exterior y el personal de servicios centrales de Turespaña, están programados cerca de 1.000 encuentros con destinos y empresas turísticas.

Sigue en directo toda la información actualizada por los periodistas de esta casa desplazados al encuentro.

Gema Guerra Benito Arranca las sesiones de la convención de Turespaña en Cáceres Buenos días, lectores de El Periódico Extremadura. Arranca la tercera jornada de Turespaña tras dos días de intensa actividad. A esta hora, el pabellón central del Palacio de Congresos de Cáceres ya cuenta con numerosa afluencia de congresistas y acreditados a la espera de que dé comienzo la primera de las presentaciones, la campaña extremeña, a cargo de la consejera Victoria Bazaga.

Ángel García Collado Con la marcha del presidente del Gobierno ponemos fin a esta primera retransmisión en directo de la V Convención Turespaña en Cáceres. Las actividades seguirán a lo largo de esta tarde y de la mañana de este jueves. Muchas gracias a todos los lectores por estar al otro lado de la pantalla.

Ángel García Collado El presidente del Gobienro en el momento de abandonar el Palacio de Congresos de Cáceres. / Javier Cintas El presidente del Gobierno abandona el Palacio de Congresos de Cáceres acompañado de los ministros de Turismo y Transportes, Jordi Hereu y Óscar Puente, así como delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Ángel García Collado "Para algunas familias, la decisión de las vacaciones es la más complicada del año porque deciden donde gastar su dinero. La gente que viene a España lo hace porque encuentra belleza y una extraordinaria profesionalidad. Ese es nuestro éxito: una España que funciona, un país que avanza", ha concluído Sánchez, que ha solicitado "potenciar todo nuestro presente sin poner en peligro el futuro". Concluye de esta forma la intervención de Sánchez en la convención de Turespaña en Cáceres, que ha sido el encargado de presentar la estrategia de España para el turismo de cara a 2030.

Ángel García Collado Pedro Sánchez durante su intervención. / Javier Cintas Las pernoctaciones en el mundo rural en Extremadura han aumentado en un 50%, según Pedro Sánchez "El impacto de la emergencia climática es devastador y pone en riesgo a los ciudadanos. En Cáceres lo vivieron con el incendio de Jarilla, que afectó al Jerte y al Ambroz", ha dicho Sánchez. Además, ha remarcado que el turismo se ha desestacionalizado, lo que provoca más estabilidad en los empresarios turísticos. "La convención señala que esta España ya no está olvidada. Las pernoctaciones en el mundo rural en Extremadura han aumentado en un 50%. Pero hay que seguir creciendo llegando a nuevos mercados y aumentando la calidad de la oferta", son los datos que ha ofrecido. Estos son los objetivos de la estrategia que hoy presentan Sánchez y Hereu en Cáceres, y que la próxima semana se adoptará en Consejo de Ministros. "La quiero sintetizar en consenso, transversalidad y modernización", ha definido el presidente. "Por primera vez se incorpora la emergencia climática como factor central para el turismo. Si se queman nuestros montes y se arrasan los parques naturales, ese turismo disminuirá", ha incidido Sánchez, que ha reiterado la necesidad de crear un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática.

Ángel García Collado Por ello, hablando de los pisos turísticos, se ha puesto en marcha una medida para retirar hasta el 154.000 lugares de alquiler ilegales. Ha avanzado también la creación de un Observatorio de Vivienda para ayudar a los vecinos de las ciudades. Igualmente se ha referido a la calidad del empleo turístico. "Lo cierto es que veníamos de muy atrás, por lo que se relativizan los avances. Necesitamos una reflexión profunda sobre qué modelo de turismo queremos. Queremos un turismo al servicio de España y sus ciudadanos, no del turista. Y la única respuesta posible es el turismo sostenible, que construya futuro, en lugar de hipotecarlo", ha explicado Sánchez.

Ángel García Collado Según el presidente del Gobierno, "entre todos hemos convertido a España en el mejor destino del planeta porque la percepción que se tiene sobre el impacto del turismo sigue siendo muy positiva. Estamos en un momento excepcional en el que no podemos permitirnos morir de éxito. Es ahora cuando, estratégicamente, debemos pensar en cómo gestionar la calidad turística. Contribuye a proyectar la imagen del país que realmente somos. Preocupa mucho la centrificación, que afecta al 27% de las ciudades turísticas. También perjudica a la calidad de vida. Por ello hay que hablar de los pisos turísticos, que está impactando al precio de los alquileres".

Ángel García Collado Pedro Sánchez, entre los ministro Hereu y Puente , en el Palacio de Congresos de Cáceres. / Javier Cintas Toma la palabra ahora ahora Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que ha trasladado a Turespaña su agradecidimiento por la labor en los últimos 40 años. "Cáceres es una ciudad que ha permanecido mucho tiempo fuera del radar turístico. Pero ya no es el caso, al igual que el resto de Extremadura. Quiero reconocer el empeño de los luchadores que han trabajado por esta tierra, como Guillermo Fernández Vara, por su visión y progreso para la región”, ha comenzado el mandatario político. También ha remarcado la importancia de los datos que tiene todo el país, que le sitúan al frente del sector turístico en todo el mundo, generando el 12,3% del Producto Interior Bruto del país. "Detrás de estos datos, está el trabajo de todos los que se dedican al sector. Quiero agradecerles a ellos, y a nuestros ciudadanos, que llenan de vida nuestros paisajes y ciudades", ha continuado. "Si España atrae y engancha es porque tenemos una forma de vivir que enamora. Por ello tenemos que cuidar el factor humano", ha incidido Sánchez.

Ya sube al escenario el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para presentar la estrategia de turismo de España, que agradece a Pedro Sánchez su presencia en la quinta convención de Turespaña. "Estamos aquí para hablar del futuro. Quiero recordar a Guillermo Fernández Vara, que dijo que la política solo sirve si es para mejor la vida de la gente. Y estando aquí, en este Cáceres tan magnífico y en una Extremadura que nos recibe con los brazos abiertos, nos enorgullece celebrar aquí esta cita. Nos ayuda a diversificar los destinos. Queremos reafirmar el liderazgo turístico de España, que tenemos unas grandes cifras. La gente quiere a este país, por eso repite tantas veces de destino. Pero aquí queremos trabajar por el liderazgo de los valores", ha dicho Hereu en su comparecencia. "Hemos trabajado por una estrategia para crear un turismo sostenible ambientalmente y socialmente, para que también lo sea de forma económica. Por ello ponemos al frente a las personas que lideran proyectos empresariales y a los trabajadores del sector turístico. Todo el país construye el mejor turismo, que también ayuda a mejorar al propios país. Es la base para que el sector empresarial cree su excelencia. Es lo que nos hace líderes en todo. El mejor homenaje a Vara es seguir el camino de la triple sostenibilidad del modelo turístico", ha incidido Hereu, que ha agradecido a Sánchez su apoyo "constante" para crear un futuro mejor para el ciudadano.