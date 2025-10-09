Torta del Casar corona a Toño Pérez como su primer embajador mundial

Velada histórica para la Denominación de Origen Torta del Casar. El copropietario de Atrio, Toño Pérez, que fue distinguido con el Premio Torta del Casar 2024, ha aumentado el reconocimiento de este sello de excelencia con el título honorífico de primer Embajador de la misma, en una noche llena de emociones con el Palacio de Carvajal. Los méritos del chef de Atrio para este título son de sobra conocidos, ya que ha divulgado las excelencias de la Torta del Casar por todo el mundo. El reconocimiento, “que es fruto del cariño, el respeto y la admiración por Toño Pérez”, fue recibido en medio de grandes aplausos.

Toño Pérez con una caricatura que le regalaron como embajador de la Torta del Casar. / Juan José Ventura

Toño: “Siempre fui embajador de la Torta”

Toño afirmó que siempre fue embajador de la Torta del Casar y que su familia ha estado muy vinculada a su producción. “Recuerdo a mi padre llegar con la leche y que ayudaba a mi madre a hacer quesos. Siempre he presumido de mis raíces casareñas. En Nueva York vi que estaba la Torta del Casar entre los cinco mejores quesos del mundo. Nadie se queda indiferente ante ella. Tenemos una de las joyas gastronómicas del mundo y no podemos dejar que desaparezca. Tenemos que lograr que la gente joven se enamore del campo, de la producción de algo que cada año es diferente y único. Mi proyecto como cocinero no tendría sentido sin la Torta del Casar”.

Premiados y autoridades durante la entrega de premios. / Juan José Ventura

La noche, que forma parte de las actividades de la XXXI Semana de la Torta del Casar, ha contado con invitados de excepción, entre ellos el embajador de Japón en España Takahiro Nakamae; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Mariángeles Muriel.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, explicó que la relación con Japón también se extiende a los cerezos en flor del Valle del Jerte. “En un mundo globalizado es importante que compartamos productos de calidad. La Torta del Casar representa el orgullo de ser de pueblo, desde los pastores hasta el comercial que lleva el producto lejos. Trabajamos con pasión un algo único. En momentos difíciles en el mundo, que haya una provincia con una unidad de todas las administraciones para mejorar la vida de la gente es loable”, dijo.

Reconocimientos

Feliciano Gibello, ganadero galardonado, con Mariángeles Muriel. / Juan José Ventura

El ganadero Feliciano Gibello Morales recibió el XII premio a la Mejor Ganadería Productora de la DOP Torta del Casar, agradeció a los compañeros y a la industria el galardón recibido.

Diego Lingo, director de la quesería Doña Francisca, su hermano Jorge y su socio Eladio , con el embajador de Japón en España. / Juan José Ventura

Diego Lingo, director de la quesería Doña Francisca, su hermano Jorge y su socio Eladio recogieron el premio de la prestigiosa cata concurso de la Torta del Casar vigesimoquinta edición. Lindo recordó los 15 años de andadura de la quesería, “en los que hemos vivido momentos difíciles y hermosos. Por ejemplo, fuimos hace años el tercer mejor queso del mundo. Por eso dedico el galardón a todo el equipo de quesería Doña Francisca”.

Ignacio Pérez Crespo recibe el premio del concurso de fotografía por 'Caos Primaveral'. / Juan José Ventura

Ignacio Pérez Crespo, ganador del XVIII Concurso de Fotografía Digital ‘Dispara, Envía y Gana’ dijo que “los errores fotográficos son lo peor que le puede pasar a un fotógrafo. Me tiré una mañana en Central Park tirando fotos con un problema en el diafragma y salió ‘Caos Primaveral’, la imagen que ha ganado el concurso”.

Mariángeles Santiago, de restaurante El Gallo, recibe el premio a la mejor tapa de manos de la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán. / Juan José Ventura

Una tapa espectacular

Por su parte, Mariángeles Santiago, de Restaurante El Gallo de Casar de Cáceres, recogió el premio del XVI certamen de la Ruta de la Tapa. La tapa ganadora lleva una base de pan cristal crujiente, brotes verdes y unas láminas de papada ibérica, con un choro de miel y escamas de pimientos ahumados. “También elaboramos un mini menú, un salmorejo extremeño, un mini cachopo y un flan de queso”, explicó.

Javier Muñoz, director de la DOP Torta del Casar, pidió un aplauso para Guillermo Fernández Vara. / Juan José Ventura

Recuerdo a Fernández Vara

Javier Muñoz, director de la Torta del Casar, recordó al comienzo del acto la figura del presidente Guillermo Fernández Vara, y que “parte de su legado está presente más que nunca. Por eso os pido un aplauso en su memoria”.

Ángel Pacheco, director de la DOP Torta del Casar, con el embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae / Juan José Ventura

Ángel Pacheco, presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, felicitó a todos los ganadores de los premios de la Semana y dijo a Toño que “sin él la DOP no sería lo que es en la actualidad. Desde antes de nacer vendías la excelencia de la Torta de tu pueblo”, indicó.

“De la DOP destaco la marca, lo que hace que paguemos un precio superior por un producto determinado. Es la novena marca agroalimentaria de mayor prestigio del país. Está vinculada al origen, al territorio, y protege contra el fraude, a los queseros y los ganaderos. Las cosas tienen que tener su justo precio para que todos podamos seguir trabajando”, indicó.

Finalmente, mostró su preocupación por el relevo generacional. “Necesitamos creer que el sector agroalimentario es rentable. Tenemos que dejar de hablar mal de nosotros mismos. Está demostrado que mientras unos berrean otros maman primero. Hay que dignificar una profesional que garantiza que se alimente a la población”.

El embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. / Juan José Ventura

Homenaje a Japón

En la gala se proyectó un video con la relación de la Torta del Casar con Japón en honor al embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, que recibió una distinción por su interés por la Torta del Casar. “Estoy muy emocionado de estar aquí y es un gran honor recibir esta distinción. Este año organicé un maridaje de quesos españoles con sake. Fue una iniciativa novedosa, en la que los asistentes salieron muy satisfechos. Vinieron de todas las comunidades. Todos los quesos eran buenos, pero cuando probé la Torta del Casar me quedé impresionado de su combinación con el sake. Por eso me decidí a promocionar este maridaje e invadir Extremadura con él. Es la primera vez que Japón participa en la Semana de la Torta del Casar y agradezco a la alcaldesa y al presidente del consejo regulador por brindarme esta oportunidad. Traslado mi profundo respeto y agradecimiento en la organización de la Semana de la Torta del Casar”.

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres. / Juan José Ventura / s

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, afirmó que el objetivo del acto institucional es “reconocer a un producto que se identifica con Cáceres y a Extremadura y nos proyecta al exterior. Se habla de la Torta del Casar en grandes ciudades y en el extranjero. Esta es una semana importante para la ciudad y la Torta del Casar es una de sus cartas de presentación”.

Mariángeles Muriel, directora general de Desarrollo Rural. / Juan José Ventura

Un ‘producto frontera’

Mariángeles Muriel González, directora general de Desarrollo Rural, afirmó que la “Torta del Casar no es solo un producto gastronómico. De ella se ha dicho que es tradicional, genuina y auténtica, Grandes chefs y expertos queseros así lo corroboran. Nadie ha dicho que es un producto ‘frontera’, que está a caballo entre la tradición y la innovación, entre lo imperfecto y lo sublime. En tiempos en los que todo se estandariza la Torta representa la belleza de lo irrepetible”.

Javier Sánchez, coordinador de la Asociación Ruta Europea del Queso dijo que esperan cambiar el nombre y estrechar más lazos con Japón. “El maridaje queso con sake es espectacular. Hay mucho trabajo y mucha pasión detrás”, concluyó.