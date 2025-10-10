600 hectáreas quemadas en Cáceres: la Guardia Civil detiene a 7 personas por provocar incendios forestales

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres han detenidos a siete personas e investiga a 16 más, a quienes se les imputan delitos de incendio forestal cometidos por imprudencia en varias localidades de la provincia cacereña durante el verano de 2025.

Según informa la Guardia Civil, las causas de los fuegos son muy diversas: desde un cañón detonador utilizado como espantapájaros hasta chispas provocadas por herramientas como una radial o por la fricción con el asfalto de la rampa desplegada de un vehículo de transporte de animales, tendidos eléctricos defectuosos o el uso de humo para la caza de conejos.

Incendio forestal. / Guardia Civil

Los casos investigados revelan un patrón de negligencia cuyas consecuencias fueron devastadoras para el patrimonio natural:

Principales actuaciones

Así, la Benemérita enumera las actuaciones:

En Valdecañas de Tajo , e l roce de un árbol con un tendido eléctrico defectuoso causó un incendio que afectó a 62,20 hectáreas de matorral. El responsable de la línea fue investigado por falta de limpieza. El fuego se produjo el 17 de junio.

, e defectuoso causó un incendio que afectó a de matorral. El responsable de la línea fue investigado por falta de limpieza. El fuego se produjo el 17 de junio. En Santiago del Campo (3 de septiembre) , un c ortocircuito en un tendido eléctrico improvisado y sin protección, utilizado para alimentar un motor, quemó 7,73 hectáreas .

, un c improvisado y sin protección, utilizado para alimentar un motor, . En Abertura (16 de julio) , el fuego se inició en un a planta fotovoltaica y se extendió a 440 hectáreas , determinó el incumplimiento de las medidas de prevención de incendios exigidas.

, el fuego se inició en un y se extendió a , determinó el incumplimiento de las medidas de prevención de incendios exigidas. En Miajadas (13 de julio) , un incendio que afectó a 22 hectáreas fue vinculado al uso de humo para la caza de conejos en madriguera.

, un incendio que afectó a fue vinculado al en madriguera. En Trujillo (11 de septiembre) , un cañón detonador de gas usado como espantapájaros generó llamas al producir sus detonaciones sobre material combustible, calcinando 1,6 hectáreas de viñedo y pastos .

, un usado como generó llamas al producir sus detonaciones sobre material combustible, calcinando . En la zona de Santo Domingo, del término municipal de Montánchez , un incendio el 31 de julio calcinó 5.000 metros cuadrados de pastos, alcornoques y retamas , afectando a varias parcelas. La investigación situó el origen del fuego en una herramienta radial empleada para cortar material metálico, cuyas chispas alcanzaron el pasto seco circundante provocando la ignición. El responsable de los trabajos fue investigado por un incendio forestal cometido por imprudencia.

, un , afectando a varias parcelas. La investigación situó el empleada para cortar material metálico, cuyas chispas alcanzaron el pasto seco circundante provocando la ignición. El responsable de los trabajos fue investigado por un incendio forestal cometido por imprudencia. En Belvís de Monroy (30 de agosto), el uso de una radial para cortar varillas metálicas originó un incendio que afectó a 1,65 hectáreas de pasto . Se investigó al autor por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

(30 de agosto), el uso de una originó un incendio que afectó a . Se investigó al autor por un delito de incendio forestal por imprudencia grave. El 15 de septiembre, un camión de transporte de ganado circuló con la rampa desplegada, friccionando con el asfalto y generando chispas a lo largo de 17 kilómetros. Este incidente provocó 29 incendios forestales a lo largo de las carreteras Ex-373 y Ex-390, calcinando aproximadamente 105 hectáreas. El conductor fue investigado por un delito de imprudencia grave.

Un miembro del Seprona en la zona del incendio. / Guardia Civil

Balance del verano

Con estas actuaciones, el Seprona ha puesto a disposición judicial, durante el verano de 2025, a siete detenidos y diecisiete investigados en la provincia de Cáceres.

Zona calcinada por el fuego. / Guardia Civil

No obstante, las investigaciones se mantienen abiertas, y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones o diligencias en las próximas semanas, "reafirmando el esfuerzo del cuerpo en la prevención y persecución de conductas que ponen en riesgo el patrimonio natural y la seguridad ciudadana", subrayan.