Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

600 hectáreas quemadas en Cáceres: la Guardia Civil detiene a 7 personas por provocar incendios forestales

La Benemérita les atribuye delitos de incendio forestal cometidos por imprudencia. También se investigan a otras 16 personas

Vídeo | Uno de los incendios que la Guardia Civil de Cáceres ha investigado

Vídeo | Uno de los incendios que la Guardia Civil de Cáceres ha investigado

Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres han detenidos a siete personas e investiga a 16 más, a quienes se les imputan delitos de incendio forestal cometidos por imprudencia en varias localidades de la provincia cacereña durante el verano de 2025.

Según informa la Guardia Civil, las causas de los fuegos son muy diversas: desde un cañón detonador utilizado como espantapájaros hasta chispas provocadas por herramientas como una radial o por la fricción con el asfalto de la rampa desplegada de un vehículo de transporte de animales, tendidos eléctricos defectuosos o el uso de humo para la caza de conejos.

Incendio forestal.

Incendio forestal. / Guardia Civil

Los casos investigados revelan un patrón de negligencia cuyas consecuencias fueron devastadoras para el patrimonio natural:

Principales actuaciones

Así, la Benemérita enumera las actuaciones:

  • En Valdecañas de Tajo, el roce de un árbol con un tendido eléctrico defectuoso causó un incendio que afectó a 62,20 hectáreas de matorral. El responsable de la línea fue investigado por falta de limpieza. El fuego se produjo el 17 de junio.
  • En Santiago del Campo (3 de septiembre), un cortocircuito en un tendido eléctrico improvisado y sin protección, utilizado para alimentar un motor, quemó 7,73 hectáreas.
  • En Abertura (16 de julio), el fuego se inició en una planta fotovoltaica y se extendió a 440 hectáreas, determinó el incumplimiento de las medidas de prevención de incendios exigidas.
  • En Miajadas (13 de julio), un incendio que afectó a 22 hectáreas fue vinculado al uso de humo para la caza de conejos en madriguera.
  • En Trujillo (11 de septiembre), un cañón detonador de gas usado como espantapájaros generó llamas al producir sus detonaciones sobre material combustible, calcinando 1,6 hectáreas de viñedo y pastos.
  • En la zona de Santo Domingo, del término municipal de Montánchez, un incendio el 31 de julio calcinó 5.000 metros cuadrados de pastos, alcornoques y retamas, afectando a varias parcelas. La investigación situó el origen del fuego en una herramienta radial empleada para cortar material metálico, cuyas chispas alcanzaron el pasto seco circundante provocando la ignición. El responsable de los trabajos fue investigado por un incendio forestal cometido por imprudencia.
  • En Belvís de Monroy (30 de agosto), el uso de una radial para cortar varillas metálicas originó un incendio que afectó a 1,65 hectáreas de pasto. Se investigó al autor por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.
  • El 15 de septiembre, un camión de transporte de ganado circuló con la rampa desplegada, friccionando con el asfalto y generando chispas a lo largo de 17 kilómetros. Este incidente provocó 29 incendios forestales a lo largo de las carreteras Ex-373 y Ex-390, calcinando aproximadamente 105 hectáreas. El conductor fue investigado por un delito de imprudencia grave.
Un miembro del Seprona en la zona del incendio.

Un miembro del Seprona en la zona del incendio. / Guardia Civil

Balance del verano

Con estas actuaciones, el Seprona ha puesto a disposición judicial, durante el verano de 2025, a siete detenidos y diecisiete investigados en la provincia de Cáceres.

Noticias relacionadas y más

Zona calcinada por el fuego.

Zona calcinada por el fuego. / Guardia Civil

No obstante, las investigaciones se mantienen abiertas, y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones o diligencias en las próximas semanas, "reafirmando el esfuerzo del cuerpo en la prevención y persecución de conductas que ponen en riesgo el patrimonio natural y la seguridad ciudadana", subrayan.

TEMAS

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  3. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  4. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  5. Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
  6. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  7. De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
  8. Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño

Verano devastador en Cáceres: Seis arrestados por causar incendios forestales que arrasaron 600 hectáreas

Verano devastador en Cáceres: Seis arrestados por causar incendios forestales que arrasaron 600 hectáreas

Torta del Casar corona a Toño Pérez como su primer embajador mundial

Torta del Casar corona a Toño Pérez como su primer embajador mundial

La Filmoteca de Extremadura presenta 'La niña de la cabra' y Raúl del Amo inicia su gira otoñal en el Corral en Cáceres

La Filmoteca de Extremadura presenta 'La niña de la cabra' y Raúl del Amo inicia su gira otoñal en el Corral en Cáceres

«Se ha hecho justicia»: el grito amargo de los familiares de los fusilados en La Paloma

«Se ha hecho justicia»: el grito amargo de los familiares de los fusilados en La Paloma

Rap, música urbana y talento local: estos son los horarios de Extremúsika 2025

Rap, música urbana y talento local: estos son los horarios de Extremúsika 2025

Cream Mami, artista urbano de Cáceres: "He leído y estudiado, y quiero reflejarlo en mi música"

Cream Mami, artista urbano de Cáceres: "He leído y estudiado, y quiero reflejarlo en mi música"

Raule, antes de su concierto en Cáceres: "Hay muchísimos artistas en España luchando por lo mismo que yo, es una alegría que el público cante mis letras"

Raule, antes de su concierto en Cáceres: "Hay muchísimos artistas en España luchando por lo mismo que yo, es una alegría que el público cante mis letras"

Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres

Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres
Tracking Pixel Contents