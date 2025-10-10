Ángel Orgaz critica que "el alcalde de Cáceres no fue invitado a la recepción de Pedro Sánchez en Turespaña"

Finalizada la V Convención Turespaña, que se ha celebrado en Cáceres durante los días 7, 8 y 9 de octubre, el portavoz del Ejecutivo local, Ángel Orgaz, ha explicado que, aunque desde el ayuntamiento hacen "un balance muy positivo" de la cita, hay un aspecto subrayable: Rafa Mateos "no fue invitado a la recepción de Pedro Sánchez".

"Se trató de ocultar información"

Orgaz, que ha comparecido ante los medios tras la Junta de Gobierno Local esta mañana, ha afirmado que el alcalde de la ciudad se enteró de la presencia del presidente en "una reunión de la Junta de Seguridad", en la que, además, "se trató de ocultar información en todo momento a esta Administración".

Así, el portavoz ha justificado la no asistencia del ayuntamiento a la recepción. "Donde no se nos invita, no estamos presentes", ha dicho el Orgaz, que tachado el gesto de "falta de respeto y de lealtad", siendo "la primera vez que viene un presidente del Gobierno o cualquier autoridad de índole nacional y que no avisa a la máxima autoridad local de nuestra ciudad. Ni tan siquiera una llamada, un email o un triste WhatsApp", ha criticado el concejal de Turismo.

El impacto del evento

Sea como fuere, Orgaz se ha referido al impacto que la celebración de Turespaña ha tenido en Cáceres. Un evento que ha reunido a 1.200 congresistas y que donde se han tratado algunos de los retos a los que se enfrenta el sector turístico, como la inteligencia artificial o la emergencia climática.

"Un antes y un después"

Además, ha servido para planificar la estrategia turística a seguir en el país y, de manera destacada, para "proyectar Cáceres al mundo entero de una manera inmejorable, demostrando que la ciudad sí es un referente del turismo de interior", ha apuntado el portavoz. Al respecto, el edil ha recordado que se ha marcado "un hito", al ser la primera vez que un destino turístico de interior acoge esta convención, la que más expertos reúne del sector después de Fitur, en Madrid, y ha apuntado que la cita "marcará un antes y un después a la hora de entender el turismo en la ciudad".

Finalmente, Orgaz ha querido agradecer a Turespaña, a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Turismo, pero, también, a la ciudad de Cáceres en su conjunto, a un sector turístico que "está volcado con el Ayuntamiento de Cáceres" para que "sigamos creciendo como destino y lo hagamos, cada vez, con más calidad".