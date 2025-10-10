Arranca Extremúsika en Cáceres con tres días de conciertos en pleno puente de octubre

Dio comienzo este viernes una nueva edición del festival Extremúsika en el recinto ferial de Cáceres. La cita, que programará tres días de conciertos de forma ininterrumpida, ha aprovechado la coincidencia del puente de octubre con el lunes como festivo.

Primero, se subieron al escenario Morochos y a lo largo de la tarde estaba previsto que hicieran lo propio Mago de Oz, Al Safir, Soziedad Alkoholika, Raule, Miguel Campello, Hard GZ, Bellotaris Fallecidos, y âranoyd Showcase. Ya este sábado, está previsto que se suban al escenario Tribade, Faenna, Canteca de Macao, Salistre, Riot Propaganda, Aslándticos, Cruz Cafuné, ILL pekeño & Ergo Pro y Cyril Kamer.

Servicio de autobús al ferial

En cuanto a la logística, el Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado la puesta en marcha de un servicio extraordinario de autobuses urbanos que circularán desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, con motivo de la celebración del festival Extremúsika en el recinto ferial. El servicio contará con salida desde el Parque José María Saponi los tres días que dura el festival, reforzando así el recorrido que realiza la línea 4.

En total, se han puesto a disposición 10 autobuses articulados, pero no obstante, se realizará seguimiento del servicio por si fuera preciso ajustar los horarios a la demanda final, según ha explicado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

Así, el viernes circularán tres autobuses articulados de 17.30 hasta aproximadamente las 6.30 horas de la madrugada; el sábado, día 11, se dispondrá de seis autobuses a partir de las 17.30 horas y hasta aproximadamente las 7.00 horas; y el domingo, día 12, habrá otros seis vehñiculos en el mismo horario que el sábado.