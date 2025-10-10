Aspainca recibe más de 19.000 euros de la carrera solidaria de la Policía Nacional en Cáceres

La asociación Aspainca ha recibido hoy 19.023,57 euros recaudados en la Carrera Solidaria Ruta 091 celebrada el pasado 16 de marzo y organizada por la Comisaría Provincial de Cáceres.

El acto de entrega se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el Comisario Provincial, Gregorio Valverde; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez; y el diputado de RR. HH., SEPEI y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, estos dos últimos como colaboradores.

El cheque ha sido recogido por Luis Miguel Zarco, en representación de Aspainca, quien ha agradecido la implicación de toda la sociedad cacereña en esta iniciativa solidaria. Ha indicado además que lo recaudado se destinará a la compra de un microbús para el traslado de los niños y niñas de la entidad.

La próxima edición, el 15 de marzo

Por su parte, el comisario Gregorio Valverde ha expresado su agradecimiento, en primer lugar, a las instituciones que han colaborado en la organización y desarrollo de la carrera, y en segundo lugar, a los 1.800 participantes. Valverde ha destacado que este año se han recaudado 8.000 euros más que en la edición anterior, y ha anunciado que ya están trabajando en la carrera del próximo año, que se celebrará el 15 de marzo.

Por último, el subdelegado del Gobierno ha puesto en valor no solo el trabajo que realiza la Policía Nacional en su día a día, sino también las actividades que organiza, siempre destinadas a un fin benéfico, como las dos últimas Carreras Solidarias Ruta 091.