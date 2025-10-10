Solidaridad
Aspainca recibe más de 19.000 euros de la carrera solidaria de la Policía Nacional en Cáceres
El comisario Gregorio Valverde ha expresado su agradecimiento a las instituciones que han colaborado en la organización y a los 1.800 participantes
La asociación Aspainca ha recibido hoy 19.023,57 euros recaudados en la Carrera Solidaria Ruta 091 celebrada el pasado 16 de marzo y organizada por la Comisaría Provincial de Cáceres.
El acto de entrega se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el Comisario Provincial, Gregorio Valverde; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez; y el diputado de RR. HH., SEPEI y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, estos dos últimos como colaboradores.
El cheque ha sido recogido por Luis Miguel Zarco, en representación de Aspainca, quien ha agradecido la implicación de toda la sociedad cacereña en esta iniciativa solidaria. Ha indicado además que lo recaudado se destinará a la compra de un microbús para el traslado de los niños y niñas de la entidad.
La próxima edición, el 15 de marzo
Por su parte, el comisario Gregorio Valverde ha expresado su agradecimiento, en primer lugar, a las instituciones que han colaborado en la organización y desarrollo de la carrera, y en segundo lugar, a los 1.800 participantes. Valverde ha destacado que este año se han recaudado 8.000 euros más que en la edición anterior, y ha anunciado que ya están trabajando en la carrera del próximo año, que se celebrará el 15 de marzo.
Por último, el subdelegado del Gobierno ha puesto en valor no solo el trabajo que realiza la Policía Nacional en su día a día, sino también las actividades que organiza, siempre destinadas a un fin benéfico, como las dos últimas Carreras Solidarias Ruta 091.
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño