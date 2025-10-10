Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres marchará de rosa el 19 de octubre con el objetivo de sumar 6.000 dorsales

La prueba recauda fondos para investigación en cáncer de mama y saldrá de Cánovas (11 horas) para recorrer cinco kilómetros

Presentación la Marcha Rosa en Cáceres.

Presentación la Marcha Rosa en Cáceres. / jose luis barrantes

Gema Guerra Benito

Cáceres

Cáceres volverá a marchar de color rosa el 19 de octubre para recaudar fondos para investigar en cáncer de mama y lo hará con el objetivo de sumar 6.000 dorsales. Los detalles de la prueba solidaria que organiza la delegación de la asociación contra el cáncer en la ciudad fueron presentados este viernes en una rueda de prensa que estaba prevista en un principio para inicios de semana pero tuvo que aplazarse por el fallecimiento del expresidente regional Guillermo Fernández Vara.

En la presentación estuvieron presentes el director general de Deportes, Santiago Amaro, la concejala Noelia Rodríguez y representantes de la AECC y del banco Santander. De nuevo, la prueba cuenta con la organización técnica de la empresa Pebetero. En cuanto a la prueba, mantiene el formato de 5 kilómetros en dos modalidades, carrera y marcha, y parte de Cánovas (11.00 horas) y llega a la ciudad deportiva en un itinerario urbano.

Una vez en la meta, habrá actividades de animación, clases dirigidas, castillos hinchables, pintacaras y globoflexia. Los dorsales tienen un precio de 7 euros (adulto e incluye camiseta) y 3 euros (niños) y se pueden recoger en la sede de la asociación española contra el cáncer, deortes Pelayo y en el paseo de Cánovas -semana del 14 al 19 de octubre-. También se pueden realizar online en la web https://marcharosa.com/

304 casos en el último año

La organización animó este viernes a la participación y avanza que destinará la recaudación a investigación oncológica, atención a pacientes y familiares y a programas de prevención y concienciación en la provincia de Cáceres. En el último año, han diagnosticado 304 casos, es decir, que la incidencia de pacientes de cáncer de mama en la provincia es de 155 casos por cada 100.000 habitantes.

