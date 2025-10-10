Desde Cáceres al panorama nacional: Chloé Bird presenta 'Es demasiado', el nuevo adelanto de su séptimo álbum

La artista extremeña Chloé Bird continúa desvelando su nuevo proyecto musical con el lanzamiento de Es demasiado, un single que acaba de ver la luz en todas las plataformas digitales. Se trata del cuarto adelanto de su séptimo álbum de estudio, previsto para finales de este año, y que la propia compositora define como el trabajo más honesto y luminoso de su trayectoria.

Chloé Bird. / El Periódico Extremadura

Melancolía

En Es demasiado, Bird aborda una reflexión íntima sobre la importancia de lo cotidiano. A través de una sucesión de imágenes y preguntas que resuenan como un eco —“¿es demasiado pedir?”— la artista transmite la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar los pequeños deseos que la sostienen: una risa compartida, el sosiego tras una tormenta de verano o la certeza de haber amado. El resultado es una pieza delicada y enérgica a la vez, que combina ternura y melancolía.

Chloé Bird. / El Periódico Extremadura / 5

La canción

La canción está escrita por Chloé Bird y producida por Raúl Bernal, músico y productor con una amplia experiencia junto a artistas como Quique González o Lapido. En esta ocasión, la batería se convierte en el eje sonoro de una atmósfera confesional, reforzada por texturas musicales que subrayan la intensidad emocional del tema.

Este nuevo lanzamiento se suma a los tres sencillos anteriores —Los pájaros han vuelto a verme, Todos dicen y La maleza—, que han mostrado distintas facetas de un disco que promete convertirse en un punto de inflexión en la carrera de Bird. Cada adelanto ha explorado un universo distinto: la reconciliación con la vida después de la pérdida, la crítica al ruido social, la ruptura con la rutina automática y, ahora, la reivindicación de la belleza de lo sencillo.

Chloé Bird. / El Periódico Extremadura / 5

Con más de diez años sobre los escenarios, seis discos publicados y reconocimientos como los Premios Pop-Eye (2013 y 2019) o el Premio Rock Villa de Madrid (2019), Chloé Bird se ha consolidado como una de las voces más personales y conmovedoras de la música actual. Su capacidad para fusionar pop, folk y experimentación con una lírica cargada de poesía le ha permitido conectar con públicos muy diversos dentro y fuera de España.

Es demasiado está disponible y abre la recta final hacia un álbum que, según anticipa la propia artista, marcará un antes y un después en su evolución artística.