Las propuestas de Unidas Podemos
Cáceres supera los 20.000 vecinos mayores de 65 años: "Falta de infraestructuras y escasa inversión en envejecimiento activo"
“La escasa inversión y el deterioro de infraestructuras como el Aula de la Tercera Edad o la Casa del Mayor alimentan el malestar de un colectivo cada vez más numeroso", asegura la formación ciudadana
El envejecimiento de la población en Cáceres es cada vez más evidente: casi 20.000 personas superan los 65 años. Sin embargo, las políticas públicas para este colectivo se han quedado cortas.
Unidas Podemos llevará al pleno del jueves una moción para reforzar el envejecimiento activo. Reclama más espacios socioculturales para mayores, actividades contra la soledad no deseada y un aumento de la inversión por parte de la Junta de Extremadura.
En el texto se denuncia la baja financiación actual. El programa Promoción Social del Mayor del IMAS apenas cuenta con 91.000 euros, un 0,11% del presupuesto municipal, cifra inferior a la de 2018, cuando se destinaron casi 99.000 euros.
La formación critica además el deterioro y escaso uso de infraestructuras como el Aula de la Tercera Edad, la Casa del Mayor, los hogares de la Bondad y Aldea Moret, así como los centros autonómicos de Cervantes, Peña del Cura y Plaza Mayor.
“Todo esto ha generado malestar ciudadano. No faltan ideas, falta voluntad política y compromiso presupuestario”, advierte la moción.
Qué propone Unidas Podemos
- Elaborar un Plan Municipal de Envejecimiento Activo 2026-2030, con la participación de colectivos de mayores.
- Poner en marcha un plan a corto plazo (un año) para ampliar y optimizar los espacios destinados a actividades socioculturales.
- Reforzar el programa de Promoción Social del Mayor y las iniciativas contra la soledad no deseada con más presupuesto y personal.
- Exigir a la Junta de Extremadura nuevas inversiones y equipamientos para atender las demandas del colectivo.
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño