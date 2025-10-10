Cáceres supera los 20.000 vecinos mayores de 65 años: "Falta de infraestructuras y escasa inversión en envejecimiento activo"

El envejecimiento de la población en Cáceres es cada vez más evidente: casi 20.000 personas superan los 65 años. Sin embargo, las políticas públicas para este colectivo se han quedado cortas.

Unidas Podemos llevará al pleno del jueves una moción para reforzar el envejecimiento activo. Reclama más espacios socioculturales para mayores, actividades contra la soledad no deseada y un aumento de la inversión por parte de la Junta de Extremadura.

En el texto se denuncia la baja financiación actual. El programa Promoción Social del Mayor del IMAS apenas cuenta con 91.000 euros, un 0,11% del presupuesto municipal, cifra inferior a la de 2018, cuando se destinaron casi 99.000 euros.

La formación critica además el deterioro y escaso uso de infraestructuras como el Aula de la Tercera Edad, la Casa del Mayor, los hogares de la Bondad y Aldea Moret, así como los centros autonómicos de Cervantes, Peña del Cura y Plaza Mayor.

“Todo esto ha generado malestar ciudadano. No faltan ideas, falta voluntad política y compromiso presupuestario”, advierte la moción.

Qué propone Unidas Podemos