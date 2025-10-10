Entrevista | Cream Mami
Cream Mami, artista urbano de Cáceres: "He leído y estudiado, y quiero reflejarlo en mi música"
Inmerso en el rap, aunque trabajando otros géneros musicales, el cacereño Cream Mami será el encargado de inaugurar hoy Extremúsika, con un concierto a las 17.15 horas
Estudió en Las Josefinas, en el Paideuterion, en el San Jorge y en el Al-Qázeres, donde cursó el Bachillerato de Artes. En su formación, no falta un grado superior de Gráfica Publicitaria, otro de Producción de Audiovisuales y Espectáculos, un máster de Diseño Gráfico y otro de Marketing Digital. Además, ahora se está especializando en desarrollo web. Los intereses de Ángel Velaz Sánchez son variados, aunque hay uno que destaca por encima del resto: la música. Por ello, el cacereño conocido artísticamente como Cream Mami lleva desde los 15 años componiendo y publicando sus propios temas, en los que ha tocado diferentes géneros. ¿Su próximo objetivo? Dejar con la boca abierta al público de Extremúsika, donde Velaz actuará este viernes.
¿Siempre quiso dedicarse a la música?
Sí. Cuando tenía unos siete años, estuve en una escuela de música, y, más tarde, me apunté al conservatorio. Allí tocaba el piano. Fue mientras cursaba 1º de la ESO en el Paideuterion, en una época un poco rebelde, cuando empecé a improvisar en la calle. Participé en batallas de gallos, y llegué a ganar alguna, pero no me gustaba el ambiente. Prefería improvisar con mis amigos y echarnos unas risas.
¿Cuándo empieza a sacar sus propios temas?
Mientras estudiaba en el San Jorge por buen chaval (bromea). Allí, a través de un amigo de Torreorgaz, conocí a Borja, un DJ que producía temas. Nos hicimos colegas y con él grabé mis primeras canciones de rap a los 15 años. Las subíamos a YouTube y a Myspace, pero ya no se pueden escuchar, porque hubo un problema con la plataforma. Más tarde, Borja, que era muy bueno, se fue del pueblo, fichó por un sello y ahora trabaja con artistas como Kaydy Cain o Cano. Yo me compré un micrófono y empecé a hacer colaboraciones con chavales de Cáceres, que eran más 'urderground', más hiphop. De publicarlas se encargaba mi primo Carlos; yo no tenía ni la contraseña del canal. Después me fui a Talavera, donde empecé el grado de Gráfica Publicitaria y ahí Carlos y yo empezamos un grupo de rap, que se acabó disolviendo. Pero yo continué, subía mis canciones, conocí a gente y grabé con otros productores. También me metí en el mundo del reggaetón, aunque la gente me criticó bastante, porque en aquella época no estaba bien visto que un rapero hiciera ese género. La gente era muy sectaria, ahora tienen la mente más abierta y escuchan de todo. Yo seguí con música, haciendo bolos por Cáceres; Badajoz; Salamanca; o Madrid. También fui telonero de artistas 'pegados', como Ocer y Rade o El Jincho.
¿De dónde viene su nombre artístico?
Antes tenía otro nombre, con el que firmaba los grafitis, que era 'Sitone' o 'Sytone'. Por eso, la gente de Cáceres que me conoce desde hace tiempo me llama 'Sito'. Fue en 2019 cuando un amigo de Colombia me dijo que ese 'aka' sonaba antiguo. Yo también había pensado en cambiarme. Así, un día tomando una cerveza en casa, mientras hacíamos música, me dijo que me pusiese algo parecido a mi nombre de usuario de Instagram, que era 'cremitamami'. Lo había elegido por cachondeo, y porque me inspiré en Drake, que se llama 'champagnepapi' en esa red social. Pero, me sonaba bien y me lo puse.
¿Cuál es su propuesta actual?
Aunque vengo de una época más experimental, cuando me dio por el trap y por utilizar más el autotune, ahora mi propuesta es más seria. No quiere decir que no vaya a hacer lo otro más, pero en estos momentos estoy haciendo más rap que nunca. Si me tuviese que definir diría que soy un artista urbano, predominantemente rapero, pero también me gusta hacer reggaetón, dembow, trap o afrobeat.
¿La música tiene que ser reivindicativa o solo entretener?
Creo que ambas cosas. En mi caso, empecé haciendo música para expresarme yo. Era música con conciencia, para criticar lo malo que veía de la sociedad. Luego vino la explosión del trap y del reggaetón, todo se volvió más superficial, y me vi influido. Me dejé llevar por la gente cuando llegué a Madrid, donde vivo ahora, porque criticaban ser rapero. Lo guay, para ellos, era ser un 'modernito'. Me vino bien en algunos aspectos, como en la forma de vestir o de moverme. Pero, lo malo, que fue bajar la calidad de mis letras, lo cambié. Conforme he ido teniendo más edad, me he ido currando más las letras y haciéndolas más reivindicativas. Soy una persona culta, he leído y he estudiado, y quiero reflejarlo. Estoy trabajando en un álbum, que es principalmente de rap (aunque también tiene letras modernas), en el que hablo de aspectos con los que la gente se puede sentir superidentificada. Problemas que todos hemos podido vivir, como sentirte explotado por tu jefe o tener estudios y no conseguir trabajo de ello. Esta tarde, en Extremúsika, presentaré algunos de los temas.
¿Siente vértigo de enfrentarse a un festival tan grande como el de Extremúsika?
No es la primera vez que me subo, el año pasado canté con Tandemonios. Aunque sí voy a dar un concierto yo solo como tal por primera vez. No me da vértigo, soy bastante 'echado para adelante', pero sí he tenido que prepararme bien, porque es un escenario importante, una oportunidad. Por eso, he aprendido a decir que no a algunos amigos que querían unirse al show, porque ya he tenido algunas experiencias negativas en ese sentido. Mi propuesta será rap, pero también habrá rap mezclado con electrónica, un subgénero nuevo que se llama 'jersey', y algo de trap mezclado con dembow.
¿Algún proyecto inmediato, además del festival?
El lunes sacaré una canción nueva, en la que hablo un poco sobre mi barrio, el barrio de San Francisco, donde me he criado. La verbena, donde ponían a Los Chunguitos, la hoguera que hacían o las migas con chocolate que nos daban. Todo eso queda reflejado en el tema, porque es lo que me ha marcado. En Cáceres empecé a rapear, a pintar grafitis y a meterme en la cultura del hip hop. Aunque viajar, moverme a otras partes, y tener la mente abierta, me ha hecho ser atrevido, jugármela y hacer cosas que en ese momento, no iban a gustar tanto en la región. Empecé a hacer música que en Cáceres no se estaba escuchando en ese momento.
¿Es complicado desarrollar una carrera en la música en Cáceres?
Sin duda. Pienso que si hubiese nacido en Madrid, habría conseguido mucho más. Antes no había mucha gente aquí que apoyase el rap, con lo que era complicado que hubiese un movimiento. Ahora, con las redes sociales es más fácil darse a conocer.
¿De qué forma han ayudado las redes sociales a dar visibilidad a los nuevos artistas?
Han ayudado muchísimo. Ya con Tuenti se notó un poco. También Facebook o YouTube tuvieron mucha importancia. Ahora mismo, el algoritmo que más permite que se puedan mover tus cosas es el de TikTok, tiene más alcance. Antes se conseguía con Instagram, la gente veía más tus cosas y tenías más 'me gustas'. Ahora, parece que si no pagas, no te ven tanto. No obstante, todas las redes sociales son buenas para mover la música, y ahora hay una explosión de artistas gracias a ellas y, en general, a la tecnología. Cuando yo era adolescente, teníamos un ordenador en casa, que era para toda la familia. Hoy en día, los chavales tienen sus propios portátiles, que son más potentes, y se pueden poner a producir con ellos. Ahora parece que canta todo el mundo.
¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando en la música?
Qué sean ellos mismos, que viene bien diferenciarse de otras personas. Al final, en la música está bien hacer disfrutar al público, pero lo más importante es sentirse a gusto uno mismo, con la que crea y defiende. También hay que saber que es sacrificado, que hay que currárselo y que hay que subir muchos vídeos, grabar mucho, moverse, cantar gratis, etc. Hay que hacerlo porque te guste de verdad, no porque quieras ser famoso, porque al final eso te puede conducir a la frustración.
