La empresa experta en infraestructuras que rubricará la conexión Cáceres-Portugal

La empresa adjudicataria de las obras para construir el puente de Cedillo por 19,2 millones de euros, Alexandre Barbosa Borges SA, fue fundada en el año 1968, tiene su sede en Braga y es una sólida referencia en el sector de la construcción, tanto en el mercardo portugués como en el extranjero, en países como Francia, Libia, Angola, Cabo Verde y Mozambique. El Grupo ABB está compuesto por un amplio abanico de entidades en distintas áreas de negocio especializadas en movimiento de tierras, infraestructuras, paisajismo, construcción civil y obras públicas, climatización, estructuras metálicas, suministro de hormigón, pavimentos bituminosos, sector inmobiliario, gestión de residuos, áridos y rocas ornamentales, entre otros. Además, en el año 2014 fue distinguida como una de las 50 mejores empresas de construcción y obras públicas lusas.

Viaductos

Entre sus puntos fuertes está la construcción de viaductos. Así lo demuestran en su página web, donde presumen de algunos de los que han creado, como el puente peatonal y ciclista sobre el río Trancão en julio de 2023. Está compuesto por tres tramos distintos, con una longitud total de aproximadamente 560 metros, con una sección de 280 metros lineales y tableros de 120 metros construido con vigas de madera. Establece una conexión vital entre los municipios de Lisboa y Loures y sirve de enlace con varias rutas y pasarelas hasta Vila Franca de Xira.

Sobre el río Neiva

Otro de los más impactantes que han construido es el puente peatonal sobre el río Neiva, que cnecta la parroquia de Antas con la de Castelo de Neiva. Está considerado un sello distintivo de la Polis Litoral Norte y fue inaugurado como una obra emblemática. Está considerado una obra de arte en diversos campos de la arquitectura.

Sede de la selección de Portugal

Y por último, uno de sus proyectos más emblemáticos es la Ciudad del Fútbol de la Federación Portuguesa de Fútbol. Fue inaugurada en el año 2016 y está ubicada en Oleiras. La nueva estructura incluirá la sede de la FPF y el Centro de Logística y Entrenamiento de las selecciones nacionales.

Fortalezas

La empresa destaca entre sus fortalezas el trabajo en equipo, el rigor, la creatividad, la responsabilidad, la estabilidad y el compromiso. «En un mercado cada vez más competitivo, el desempeño de las empresas deriva de la calidad de su capital humano, cuyos recursos se basan en los niveles de lealtad, honestidad y dedicación. Actualmente, buscamos atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales al servicio, apuntando la motivación, el desarrollo personal y profesional, a través de una buena gestión del desempeño y de la formación continua», explican en su página web.