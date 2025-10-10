La Filmoteca de Extremadura presenta 'La niña de la cabra' y Raúl del Amo inicia su gira otoñal en el Corral en Cáceres

Dos opciones muy diversas para todos los públicos.

'La niña de la cabra' en la Filmoteca de Extremadura

Este viernes 10 de octubre, a las 20.30 horas, la Filmoteca de Extremadura en Cáceres acoge la proyección de La niña de la cabra, una película con una historia poética y conmovedora sobre la infancia, la pérdida y el descubrimiento de la diversidad. Ambientada en el Madrid de 1988, la cinta narra la historia de Elena, una niña de ocho años que, mientras atraviesa el duelo por la muerte de su abuela y se prepara para hacer la primera comunión, entabla una inesperada amistad con Serezade, una niña gitana que siempre va acompañada de su cabra. A través de esta relación, Elena comienza a cuestionar la realidad tal como se la han contado. La proyección forma parte de la programación regular de la Filmoteca de Extremadura, que continúa apostando por propuestas cinematográficas sensibles y de valor artístico.

Concierto acústico de Raúl del Amo

El Corral de las Cigüeñas acogerá un concierto muy especial este viernes a las 21.00 horas. Raúl del Amo, voz y alma de 'El Sombrero del Abuelo', regresa a los escenarios cacereños con un formato íntimo y acústico, en el que promete concetar con el público desde la primera nota. Tras un verano cargado de energía y festivales, incluyendo su paso por el Sonorama Ribera, el artista inicia su gira otoñal en solitario con guitarra y sampleador en mano. Un viaje musical que lo llevará de norte a sur del país, desde Asturias hasta Murcia, con parada obligada en Cáceres antes de cerrar en Madrid.

El público podrá disfrutar de un repertorio cargado de poesía urbana y sonoridades mestizas, con temas ya imprescindibles como 'Las Flores del Ahora', 'Ruta de Carretera', 'Vuela Libre' y muchas más que forman parte del universo sonoro de El Sombrero del Abuelo.