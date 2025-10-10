Famosos en Extremadura
Todo listo para el enlace nupcial de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres: la preboda, esta noche en plena Ciudad Monumental
El promotor del lujoso hotel Hilton de Godoy y la actriz peruana contraerás matrimonio este sábado, en una ceremonia que se celebrará en la iglesia de Santiago
Quedan poco más de 24 horas para que Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se den el "sí, quiero", en una ceremonia que tendrá lugar este sábado, a las 14.00 horas, en la iglesia de Santiago de Cáceres. Posteriormente, los invitados se desplazarán (apenas unos metros) al hotel Hilton de Godoy, del que Palazuelo es promotor, y donde se celebrará el convite. Sin embargo, como viene siendo habitual, la pareja ha organizado un acto previo al enlace, una preboda, prevista para este viernes en el restaurante tapería Bouquet.
Entre 150 y 200 asistentes
Según ha podido saber este diario, a la cita acudirán entre 150 y 200 asistentes, que se personarán en la terraza del establecimiento, ubicada en la plaza de las Piñuelas, entre las 19.00 y las 20.00 horas.
Los invitados, que permanecerán allí hasta las 00.00 horas aproximadamente, podrán disfrutar de los productos típicos extremeños que ofrece el restaurante, como el jamón ibérico de bellota, o el lomo doblado de bellota, o una tabla con quesos de la zona. Igualmente, se les convidará con los mejores vinos de la región.
Fernando y Micaela
Todo ello, como precedente a la ceremonia en la que Palazuelo y Belmont contraerán matrimonio. Él es hijo de la experta en arte Sofía Barroso (bisnieta de Gregorio Marañón) y del arquitecto y empresario Fernando Palazuelo. Saltó a la crónica social después de que su hermana, Sofía Palazuelo, se convirtiera en la duquesa de Huéscar, al contraer matrimonio con Fernando Fitz-James Solís, hijo de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo y, por tanto, nieto de Cayetana de Alba. Además, es una persona relevante en la ciudad de Cáceres, por estar detrás del proyecto de rehabilitación del Palacio de Godoy para convertirlo en un hotel de cinco estrellas. Para ello, se requirió una inversión de 14 millones de euros, que dieron como resultado la apertura del primer establecimiento de la cadena Hilton en la región.
Sea como fuere, mañana se casará con Micaela, actriz reconocida en Perú, su país de origen. Allí participó en una telenovela llamada 'Los Vílchez', en la que interpretaba a un personaje muy querido por los espectadores. Es hija de Diana Álvarez-Calderón, quien fue ministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala en Perú, y del empresario Rafael Belmont.
Invitados de la alta sociedad
El evento congregará en la capital cacereña a un buen ramillete de personalidades de la alta sociedad de España y Perú. Se esperan unos 250 invitados, siendo un centenar de ellos procedentes del país de origen de la novia. Se alojarán en el Hilton, donde ya se han bloqueado todas las habitaciones para su estancia.
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño