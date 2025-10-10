Todo listo para el enlace nupcial de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres: la preboda, esta noche en plena Ciudad Monumental

Quedan poco más de 24 horas para que Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se den el "sí, quiero", en una ceremonia que tendrá lugar este sábado, a las 14.00 horas, en la iglesia de Santiago de Cáceres. Posteriormente, los invitados se desplazarán (apenas unos metros) al hotel Hilton de Godoy, del que Palazuelo es promotor, y donde se celebrará el convite. Sin embargo, como viene siendo habitual, la pareja ha organizado un acto previo al enlace, una preboda, prevista para este viernes en el restaurante tapería Bouquet.

Entre 150 y 200 asistentes

Según ha podido saber este diario, a la cita acudirán entre 150 y 200 asistentes, que se personarán en la terraza del establecimiento, ubicada en la plaza de las Piñuelas, entre las 19.00 y las 20.00 horas.

Los invitados, que permanecerán allí hasta las 00.00 horas aproximadamente, podrán disfrutar de los productos típicos extremeños que ofrece el restaurante, como el jamón ibérico de bellota, o el lomo doblado de bellota, o una tabla con quesos de la zona. Igualmente, se les convidará con los mejores vinos de la región.

Fernando y Micaela

Todo ello, como precedente a la ceremonia en la que Palazuelo y Belmont contraerán matrimonio. Él es hijo de la experta en arte Sofía Barroso (bisnieta de Gregorio Marañón) y del arquitecto y empresario Fernando Palazuelo. Saltó a la crónica social después de que su hermana, Sofía Palazuelo, se convirtiera en la duquesa de Huéscar, al contraer matrimonio con Fernando Fitz-James Solís, hijo de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo y, por tanto, nieto de Cayetana de Alba. Además, es una persona relevante en la ciudad de Cáceres, por estar detrás del proyecto de rehabilitación del Palacio de Godoy para convertirlo en un hotel de cinco estrellas. Para ello, se requirió una inversión de 14 millones de euros, que dieron como resultado la apertura del primer establecimiento de la cadena Hilton en la región.

Sea como fuere, mañana se casará con Micaela, actriz reconocida en Perú, su país de origen. Allí participó en una telenovela llamada 'Los Vílchez', en la que interpretaba a un personaje muy querido por los espectadores. Es hija de Diana Álvarez-Calderón, quien fue ministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala en Perú, y del empresario Rafael Belmont.

Invitados de la alta sociedad

El evento congregará en la capital cacereña a un buen ramillete de personalidades de la alta sociedad de España y Perú. Se esperan unos 250 invitados, siendo un centenar de ellos procedentes del país de origen de la novia. Se alojarán en el Hilton, donde ya se han bloqueado todas las habitaciones para su estancia.