Cuando llegaron las cabinas telefónicas a Cáceres y nació la Plaza de San Jorge

El 23 de abril 1966 ocurren dos hitos históricos en la ciudad, el estreno de la hermosa plazuela de San Jorge y la llegada de las cabinas telefónicas. La plazuela, situada en la Cuesta de la Compañía, frente a la fachada principal de los Padres de la Preciosa Sangre, sustituía a un viejo montón de tapias y corralones que nada tenían que ver con la imagen turística que ya vendía el ayuntamiento en aquellos años, dentro de la campaña que denominó 'Operación Barrio Antiguo' y que pretendía favorecer el sector turístico en la ciudad. Una amplia escalera pondría desde entonces en comunicación la explanada enlosada con el atrio de la iglesia conventual de la Preciosa Sangre.

Ocho tiendas de artesanía

En el lateral izquierdo se abrieron ocho tiendas de artesanía, donde, como ahora, se recoge lo más representativo de la cultura cacereña, desde el cacharro de cobre de Guadalupe, el cesto de mimbre de Baños de Montemayor hasta la cerámica de Arroyo de la Luz y la orfebrería de Ceclavín.

Las cabinas telefónicas llegan a la ciudad

Por otro lado, las cabinas telefónicas aterrizan en la ciudad, fue la gran novedad del año. Instalaron 9 cabinas por las calles de Cáceres. En la capital se repiraba un ambiente de modernidad.