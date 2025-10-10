Apoyo institucional
Nueve universidades europeas firman el manifiesto de adhesión de la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural 2031
La rubrica se ha producido en el marco de las jornadas 'Forjando juntos un futuro sostenible', celebradas en Angers, Francia, y organizadas por la alianza universitaria EU GREEN
Nueve universidades europeas han firmado el manifiesto de adhesión de la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural 2031. Una rúbrica que se ha producido en el marco de las jornadas 'Forjando juntos un futuro sostenible', celebradas en Angers, en Francia, y a las que ha acudido el concejal de Medio Ambiente y Servicios Públicos del ayuntamiento de la ciudad, Pedro Muriel.
EU GREEN
Ha sido la alianza de universidades europeas EU GREEN, liderada por la Universidad de Extremadura (UEx) la encargada de organizar el encuentro, en el que rectores y representantes del profesorado y del Consejo de Estudiantes han trabajado junto con las regiones y los municipios para mejorar las ciudades desde diferentes ejes.
"Este compromiso sitúa a la universidad, no solo como espacio de conocimiento e innovación, sino, también, como motor de transformación por la sostenibilidad y la cultura. Además, durante el encuentro se ha diseñado el plan estratégico para la siguiente fase de la alianza, que comenzará en 2027", explican desde la UEx.
Agradecimiento al rector
Y es precisamente a su rector, Pedro Fernández Salguero, a quien el portavoz del Ejecutivo local, Ángel Orgaz, ha querido agradecer "el compromiso" con la candidatura a la capitalidad y "con el Ayuntamiento de Cáceres".
Estrechar lazos con la UEx
Orgaz se ha referido a la voluntad "desde el principio de esta legislatura" de estrechar lazos con la institución educativa, con la que, desde el consistorio, quieren seguir trabajando en la candidatura cacereña y "en muchos otros proyectos que se pusieron de manifiesto a lo largo de la reunión de forma muy exitosa."
