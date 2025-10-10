Convocado el proceso selectivo para la provisión de cuatro plazas en la Policía Local de Cáceres

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado ya las bases de la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de cuatro plazas en la Policía Local de Cáceres. Dos de ellas son para agentes del cuerpo, mediante el procedimiento de concurso de méritos por movilidad. Las otras dos son para oficial, mediante el sistema de concurso oposición por el turno de promoción interna, correspondientes a la oferta de Empleo Público 2023 y 2024.

"Este es un paso más en la estrategia que venimos poniendo de manifiesto a lo largo de estos años", de la mano del concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, para "mejorar el servicio y la plantilla de la Policía Local de nuestra ciudad", ha explicado el portavoz del Ejecutivo local, Ángel Orgaz, tras la Junta de Gobierno de esta mañana.

"El objetivo es cubrir todas las vacantes existentes para que haya más agentes en las calles" y, en definitiva, para "mejorar de manera considerable la seguridad", ha afirmado el portavoz.

Festival del Tebeo

Orgaz ha informado, además, de que se ha autorizado a la Fundación Extremeña de la Cultura a la celebración de la tercera edición del Festival Extremeño del Tebeo y la Ilustración (Fexti), en la Plaza de los Golfines, Plaza Conde de Canilleros y Plaza de San Jorge, los días 17 y 18 de octubre, con diversas actividades.

Asimismo, se ha autorizado a la contratación del servicio de actualización de cartografía del término municipal de Cáceres a escala 1/10.000, por el precio de 12.777 euros.