Rap, música urbana y talento local: estos son los horarios de Extremúsika 2025

Todo listo para que arranque la edición de 2025 de Extremúsika. La explanada del Recinto Hípico de Cáceres acogerá, esta tarde, los primeros conciertos de un festival que se celebra los días 10, 11 y 12 de octubre y que es uno de los más emblemáticos de la región. De hecho, el interés suscitado por el evento musical, unido a la finalizada celebración de la V Convención de Turespaña (ha reunido a más de mil profesionales del sector turístico entre el 7 y el 9 de octubre en el Palacio de Congresos) y a otros eventos, ha motivado que el sector hotelero de la ciudad roce el lleno estos días.

Primer día

Son muchos los jóvenes que llegan hasta la capital cacereña para disfrutar de un espectáculo que, eso sí, reduce de manera considerable el número de conciertos con respecto al año anterior: 31 frente a 57. Sea como fuere, será Cream Mami quien dé el pistoletazo de salida al evento. Inmerso en el rap, aunque trabajando en otros géneros como el reggaetón o el trap, el artista local adelantará algunos temas de su próximo disco a partir de las 17.15 horas en el escenario Sra. Cigüeña. A él también se subirán Mago de Oz, una de las bandas más emblemáticas de Extremúsika, a las 19.00 horas; Soziedad Alkoholika, a las 21.15 horas; el exintegrante de elbicho, Miguel Campello, a las 23.45 horas; y Bellotaris Fallecidos, a las 02.00 horas.

Por su parte, serán los hermanos gemelos Juan e Ignacio los encargados de inaugurar el escenario Don Porky, a las 18.00 horas, con su grupo Morochos. Los sucederá Al Safir, fenómeno del rap y creador de canciones como 'Shars 2020' o 'Shars 2019'. También del éxito viral 'Moonlight's Puppet Remix', que interpreta junto al grupo Interferencias. Será a las 20.15 horas cuando arranque su actuación. A continuación, cantarán Raule, a las 22.30 horas; Hard GZ, a las 01.00 horas; y Paranoyd Showcase, que cerrarán el primer día de festival a las 03.00 horas.

Segundo día

El sábado, serán Masiva Lulla y Bittah, las integrantes de la banda de música urbana Tribade, las encargadas de levantar el telón del Sra. Cigüeña. De origen barcelonés, han publicado tres referencias discográficas: 'Las Desheredadas' (2019), 'Dyke' (2021) y 'La Tregua' (2023). Así, acercarán su música, que mezcla estilos como el flamenco, el afrotrap o el reggaetón, pero siempre con base de rap, al público del festival a las 17.15 horas. Tras ellas, es el turno de Canteca de Macao, a las 19.00 horas; Riot Propaganda, a las 21.15 horas; y Cruz Cafuné, a las 23.30 horas. El rapero canario, que cuenta con 1,9 millones de oyentes en Spotify, y ha publicado discos como 'Moonlight922' o 'Me Muevo Con Dios', es uno de los artistas más esperados. Tras él, será el turno de Cyril Kamer, que animará a los asistentes a las 02.00 horas.

Mientras tanto, será Faenna la primera que se suba al Don Porky el segundo día de festival, a las 18.00 horas. A continuación, a las 20.00 horas, es el turno de Salistre, banda integrada por Javi, David, Raúl y Juanjo, un grupo de jóvenes procedentes de Barbate y La Isla. Comenzaron su andadura en 2016 y tienen como objetivo recorrer cada rincón del mapa compartiendo sus canciones, que como ellos mismos dicen, se basan en lo orgánico, lo natural, la música fresca con pocos aditivos. Finalizada su actuación, llegan Aslántidos, a las 22.30 horas; Ill Pekeño & Ergo Pro, a las 00.45 horas; y, por último, La Regadera, una banda "inclasificable" que se subirá al escenario de Extremúsika a las 03.00 horas con su directo "intenso, fresco y colorido", según explican ellos mismos.

Tercer día

Llega el último día, y será la extremeña Cecilia Zango la que ponga en marcha el Sra. Cigüeña a las 17.15 horas. Cantante, violinista y guitarrista desde los 9 años, entrelaza sus raíces con las músicas del mundo y el género urbano, logrando una transgresión de sonidos y creando sinergias entre tradición y vanguardia. Tras ella, cantarán Antony Z, a las 18.45 horas; Boikot, a las 20.30 horas; y Morad, a las 22.45 horas. Con 13,3 millones de oyentes mensuales, el rapero y compositor también es cabeza de cartel en esta edición. Algunos de sus temas que más se están escuchando en la actualidad son 'Lamine', 'Sigue' (en colaboración con Beny Jr y K y B) o 'Manos Rotas' (junto a DELLAFUENTE). Finalmente, serán Los Estanques y El Canijo de Jerez, creadores del disco conjunto 'Lágrimas de plomo fundido', quienes apaguen los focos de su escenario a la 01.00 horas.

Por otra parte, será la banda extremeña de rock alternativo, Black Trick, la primera que actué en el Don Porky el domingo, a las 18.00 horas. Los sucederá el creador de éxitos como 'Mil Tequilas', 'Se Te Nota' o 'Algodón de Azúcar', Chema Rivas, a las 19.30 horas. Después de él, le toca a J Abecia, a las 21.45 horas, y a las 00.00 horas, a Huecco. Con una trayectoria de más de 30 años, el cantante placentino es conocido por temas como 'Mirando al cielo', o 'Se acabaron las lágrimas'. La productora y DJ GEA actuará la penúltima, a las 02.15 horas, en una edición a la que el artista de hardstyle Juandy Power, pondrá el broche de oro, a las 03.15 horas.

Entradas

Todavía quedan entradas disponibles, con precios que oscilan entre los 38 y los 93 euros, y se pueden adquirir aquí.