Vox Cáceres, enérgico contra el Plan de Prevención de Incendios de Cáceres: "El recorte en prevención ha dejado a nuestros montes indefensos"

El portavoz del grupo municipal Vox Cáceres, Eduardo Gutiérrez, insta al Gobierno local por medio de una moción que presentará en el próximo Pleno del 16 de octubre, a actualizar el Plan Municipal de Prevención y Actuación frente a Incendios Forestales, a consecuencia de los fuegos que han asolado el pasado verano el término municipal cacereño.

En este sentido, Gutiérrez ha recordado que los incendios que ha padecido Extremadura el pasado período estival, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “sitúan a 2025 entre los peores de las últimas décadas, con cerca de 4.000 hectáreas calcinadas”.

“Este escenario –señala el portavoz- se explica por la dejación de funciones del Gobierno de España, que en 16 años ha reducido a la mitad el gasto en prevención, al pasar de más de 360 millones de euros en 2009, a poco más de 115 millones en 2025, lo que constituye un recorte suicida que ha dejado a nuestros montes indefensos y a nuestros compatriotas expuestos”.

En opinión del concejal, “la protección de la población exige contar con un plan de evacuación municipal en caso de riesgo de incendio forestal, con rutas seguras, puntos de reunión, sistemas de aviso y protocolos para colectivos vulnerables”.

Por estos motivos, Eduardo Gutiérrez pide al equipo de Gobierno que inicie los trámites para actualizar el Plan Municipal de Prevención y Actuación frente a Incendios Forestales, “conforme a la normativa regional y nacional vigente, que debería incluir análisis de riesgo, inventario de medios, estrategias preventivas, protocolos de activación, información a la ciudadanía, planes de evacuación, protección de vulnerables y animales, simulacros y auditorías.

Asimismo, Gutiérrez subraya la necesidad de redactar una ordenanza municipal que regule las zonas de transición entre el suelo y terrenos forestales, al tiempo que solicita redactar un Programa Municipal de Actuaciones Preventivas y Mantenimiento en el que “como no podía ser de otra forma, se contemplen las características orográficas de la Estación Arroyo-Malpartida, Rincón de Ballesteros y Valdesalor”.

“Sería importante también promover campañas de información y concienciación dirigidas a los vecinos sobre el riesgo de incendios y las consecuencias de las conductas imprudentes o delictivas vinculadas a la piromanía, así como crear un sistema municipal de avisos ligado a alertas AEMET”, concluye el portavoz.