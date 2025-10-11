El Biomercado regresa al Foro de los Balbos, La Muela organiza una jornada de apoyo y Vanja Sky ofrece su primer concierto en España en Cáceres

Una jornada para todos los gustos.

Regresa el Biomercado con sabores ecológicos y de cercanía

Este domingo 12 de octubre, el Foro de los Balbos en Cáceres volverá a llenarse de aromas y sabores naturales con una nueva edición del Biomercado, que se celebrará de 10.00 a 15.00 horas. Este evento mensual reúne una cuidada selección de productos ecológicos, artesanales y de temporada como frutas, verduras, quesos, panes, vinos, miel y mermelada, fomentando la compra directa al productor y el consumo responsable. El Biomercado es mucho más que una cita gastronómica, es una apuesta por una economía sostenible, el respeto al medio ambiente y la puesta en valor de la autenticidad extremeña en el centro de la ciudad.

Jornada de apoyo y visibilización de personas migrantes en La Muela

Este domingo 12 de octubre a las 12.00 horas, el espacio La Muela acogerá una Jornada de Convivencia, Apoyo y Visibilización de las Personas Migrantes, con un programa lleno de actividades, reflexión y cultura. La jornada comenzará con la presentación de La Muela como espacio de acogida, así como de los grupos de apoyo de Cáceres y Extremadura. También se celebrará una charla-debate titulada “El Couchsurfing también es para migrantes”, donde se lanzará el Grupo de Acogida Temporal para personas migrantes en situación de necesidad.

La convivencia continuará con comida senegalesa, un taller de percusión afro-guineana con el artista Modou Camara, y espacios para el intercambio de experiencias entre personas migrantes, además de una mesa redonda con colectivos e individualidades comprometidas con la causa.

Blues rock internacional en el Corral de Las Cigüeñas

El Corral de Las Cigüeñas en Cáceres acogerá un concierto muy especial este domingo a las 18.00 horas. La guitarrista y cantante croata Vanja Sky se presenta por primera vez en España, con entrada libre hasta completar aforo.

Comparada con artistas como Sheryl Crow y Norah Jones, Vanja Sky llega con un potente repertorio de blues rock lleno de energía y virtuosismo. A pesar de llevar solo cinco años tocando la guitarra cuando grabó su primer disco 'Bad Penny', ha trabajado junto a grandes nombres del género como Mike Zito, Bernard Allison, Gerry McAvoy y Ric Lee. En 2025, la artista lanza su nuevo álbum en directo 'Access All Areas – Live', que refleja toda la fuerza de su directo, con influencias claras de Rory Gallagher, Albert King y Stevie Ray Vaughan.