De conventos a palacios: la Diputación de Cáceres, que se constituyó un viernes, 10 de mayo de 1822, guarda 190 años de la memoria de una maravillosa familia

Habiendo trabajado durante cuarenta y dos años en distintas dependencias de esta entrañable institución, despertó en mí un gran interés por aprender de su origen y sus particularidades, al mismo tiempo que sentía curiosidad por otros colectivos relacionados estrechamente con tan importante institución que desarrollan un magnífico trabajo para nuestra provincia.

La primera Diputación Provincial de la provincia (de Cáceres) prescindiendo de la división territorial de José Bonaparte de 1812 y de la intentada por las Cortes en 1813, se constituyó el viernes 10 de mayo de 1822, fecha y títulos que algunos historiadores convertirían en placa y colocarían en el salón de plenos de la hoy Diputación Provincial. Según consta documentalmente la institución que hoy conocemos, se fundó el 1 de noviembre del año 1835. La creación de las Diputaciones en España es producto de la Constitución del 19 de marzo de 1812, que en su Capítulo II establecía la división administrativa de nuestro territorio nacional en provincias, en los artículos del 324 al 337.

El Decreto de las Cortes de 27 de enero de 1822, sancionado por el monarca el 30 del mismo año, y puesto en vigor el 3 de marzo siguiente, dividió provisionalmente el territorio de la Península e islas adyacentes en 52 provincias, ordenando en su artículo 5 y siguientes que el Gobierno señalará el día en que deben celebrarse las elecciones “en aquellas provincias donde sea menester formar de nuevo la Diputación Provincial.Señalados los días 5 y 6 de mayo, domingo y lunes respectivamente, tuvieron lugar éstas en la Junta Electoral de provincia.

Presidió aquellas primeras reuniones, el entonces Gobernador Civil, don Pedro Donoso Cortés, además de otros trece varones: Francisco Perales, Ángel Arenas, Miguel Flores, Lope Sánchez de la Mata, Joaquín Acedo, Tomás Pintor y Antonio Carvajal, y alguno más. Según los documentos consultados, aquella primera reunión se celebró en las dependencias del Gobierno Civil. Pero todos los presentes coincidieron que era necesario para el futuro de la institución buscar una sede propiedad de la misma, ello a la vista de las previsiones de funciones y trabajadores que irían sumando a tan reciente organismo.

Aparecieron varias propuestas, algunos opinaban que la actual Ermita de la Paz, junto a la torre de Bujaco. en plena Plaza Mayor. En aquel tiempo dicha ermita era propiedad del Estado, a pesar del lugar privilegiado de su ubicación, la mayoría coincidió de que era de dimensiones muy reducidas. Aquellos promotores de tan insigne institución estaban convencidos que el número de trabajadores de la misma podrían fácilmente superar el centenar.

Otra sede

Y de repente apareció otra propuesta de sede, en el Convento de Santo Domingo que por aquellos tiempos ya acogía a las diferentes dependencias de la Delegación de Hacienda, entonces el personal de la Diputación se acercaba a la veintena.

De esta manera van pasando los años y va en aumento la plantilla provincial como consecuencia de irse incrementando las funciones y tareas a desempeñar en beneficio directo de nuestra gran provincia.

En el año 1843 el Convento de Santa María de Jesús está ruinoso y al año se convierten sus instalaciones en escuela de párvulos. El Ayuntamiento cede el 22 de agosto de 1868 a la denominada por entonces Corporación Provincial este rincón donde se mantiene un muy deteriorado edificio. Firman dicha acta: los diputados: D. Martín Álvarez y D. Anselmo Hernández, y los concejales D. Ezequiel Pelayo y D. Juan J. Casati.

Con esta cesión desaparece definitivamente el convento como tal, aplicándose la División Territorial de España del año 1833 y se instalan en dicho edificio con el transcurrir del tiempo distintas instituciones y organismos, unas veces solos otras compartiendo aquel espacio tan peculiar con la Excma. Diputación Provincial, tales como Gobierno Militar, Gobierno Civil, Cruz Roja, Escuela Normal de Maestras y otra de Párvulos, Jefatura Provincial de Mutilados (donde el autor de este trabajo cumplió parte del Servicio Militas), Colegio de Niños la Milagrosa, etc. etc.

Nuevo ciclo

A partir de la Ley de 25 de septiembre de 1863 se abre un nuevo ciclo de atribuciones donde se incorporan la atención al ferrocarril, caminos, puentes, además de atención directa a los temas benéficos-asistenciales, y un largo etcétera.

Exposición en la Diputación de Cáceres. / Carlos Gil / CARLOS GIL

Por fin el 22 de agosto de 1868, es cedida la propiedad del edificio por parte del Ayuntamiento, a petición directa del Gobierno de la provincia, para la ocupación de este por la base de lo que hoy conocemos como Diputación Provincial.

La nueva institución se compromete a cambio, crear o construir para el Ayuntamiento una Escuela de Párvulos propia, una Escuela de Prácticas o Normal y una Escuela de Modelo segundo.

Obras

Sobre los años 1870-1875 se realizan unas amplias obras de rehabilitación del edificio para ir amoldándolo a su nuevo fin de oficinas, por lo que poco a poco van desapareciendo los restos de aquella austera construcción religiosa. Manteniéndose únicamente determinadas escaleras de accesos a las plantas bajas, así como el claustro y algunas habitaciones de la zona baja del edificio y ventanas que abren a la calle Amargura, además de los patios.

Es durante estas obras generales cuando se anula la que ha sido la puerta principal situada en la calle Amargura, abriéndose la actual de la Plaza de Santa María. Aquella era la entrada a un pequeño jardín donde estaban los enterramientos de las primeras religiosas jerónimas. En la actualidad aquel espacio es un amplio y luminoso patio.

Según consta en la documentación consultada, es el primer Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres el Ilmo. Sr. D. Antonio Bueno Arnalte (1898-1901), a quién le tocó vivir unos tiempos muy complicados dada la delicada situación económica tanto de la ciudad como de la provincia, debiendo de organizar una complicada organización económica con unos medios muy imitados.

En el transcurrir de los tiempos hay que destacar las reformas que se realizan entre los años 1950 a 1965, en que se coloca la actual portada renacentista procedente del desaparecido Seminario levantado en el siglo XVI por el obispo don Pedro XI García de Galarza (1578-1603), que fue derribado para construir un mercado de abastos, hoy también desaparecido, dando paso al actual parking Galarza.

Hasta llegar a conseguir el conjunto señorial, sólido y práctico que se puede apreciar en la actualidad, fue necesario realizar unas profundas y detalladas obras de acondicionamiento y rehabilitación en todo el edificio durante los años 1979-1983, siendo Presidente de la Diputación D. Jaime Velázquez García, primer presidente de la Democracia, interviniendo en la primera fase de las mismas el arquitecto D. Fernando Hurtado Collar y en la segunda D. Alfredo Fernández Sánchez, ascendiendo el importe total a cien millones de pesetas (600 mil Euros). Al mismo tiempo que en este periodo se realizan importantes mejoras en otros edificios también propiedad de la institución, tales como Complejo San Francisco, Palacio Carvajal, el Hospital Provincial o los existentes en Plasencia.

Muchas páginas podríamos agregar a este trabajo de toda una serie de logros y beneficios promovidos por nuestra institución provincial en todo este tiempo, trabajo que nosotros conservamos en medio centenar de folios que en el año 2013 entregamos a su entonces Presidente de la Excma. Diputación Provincial para su conocimiento y difusión.

Pero nunca podremos olvidar la parte fundamental de tan insigne institución, su personal, esa maravillosa familia que descubrí en el año 1980 y con las que tantas cosas aprendí y con las que viví muchos momentos inolvidables.

Alonso Corrales Gaitán es investigador