Cruz Cafuné encabeza el segundo día de Extremúsika 2025 en Cáceres, que espera "repetir el público del año pasado" pese a un cartel más reducido

"Una entrada tímida, que se fue caldeando hasta alcanzar un lleno de entusiasmo". Extremúsika 2025 arrancó este viernes, con Soziedad Alkoholika, Al Safir o Raule como algunos de los artistas que más asistentes lograron atraer. Tampoco faltaron los fanáticos de una banda ya emblemática del festival, Mago de Oz, mientras que Hard GZ, uno de los últimos en actuar, rozó el lleno.

A ellos se sumaron otros cinco conciertos, como los del cacereño Cream Mami, o el de Miguel Campeño, exintegrante de elbicho, que, eso sí, configuran un cartel considerablemente más reducido que el del año anterior. Así, fueron 57 los espectáculos que se ofrecieron en 2025, frente a los 31 de esta edición. Además, se ha suprimido el escenario Mr. Bellota, limitándose, en esta ocasión, al Sra. Cigüeña y al Don Porky, que ahora está cubierto.

Cruz Cafuné

Sea como fuere, desde Extremúsika esperan "repetir el público del año pasado". Hoy y mañana son los dos días fuertes, y se prevé que haya "mucho más ambiente que ayer". "Se espera que mucha gente vaya a ver a Cruz Cafuné, que hace muy pocos conciertos. Será uno de los más llenos hoy", cuentan desde el festival. El rapero canario, que cuenta con 1,9 millones de oyentes en Spotify, y ha publicado discos como 'Moonlight922' o 'Me Muevo Con Dios', actuará a las 23.30 horas en el Sra. Cigüeña.

Los conciertos de hoy

Aunque serán Masiva Lulla y Bittah, las integrantes de la banda de música urbana Tribade, las encargadas de levantar el telón del ese escenario. De origen barcelonés, han publicado tres referencias discográficas: 'Las Desheredadas' (2019), 'Dyke' (2021) y 'La Tregua' (2023). Así, acercarán su música, que mezcla estilos como el flamenco, el afrotrap o el reggaetón, pero siempre con base de rap, al público del festival a las 17.15 horas. Tras ellas, es el turno de Canteca de Macao, a las 19.00 horas; Riot Propaganda, a las 21.15 horas. Después de Cafuné, le toca a Cyril Kamer, que animará a los asistentes a las 02.00 horas.

Mientras tanto, será Faenna la primera que se suba al Don Porky el segundo día de festival, a las 18.00 horas. A continuación, a las 20.00 horas, es el turno de Salistre, banda integrada por Javi, David, Raúl y Juanjo, un grupo de jóvenes procedentes de Barbate y La Isla. Comenzaron su andadura en 2016 y tienen como objetivo recorrer cada rincón del mapa compartiendo sus canciones, que como ellos mismos dicen, se basan en lo orgánico, lo natural, la música fresca con pocos aditivos. Finalizada su actuación, llegan Aslántidos, a las 22.30 horas; Ill Pekeño & Ergo Pro, a las 00.45 horas; y, por último, La Regadera, una banda "inclasificable" que se subirá al escenario de Extremúsika a las 03.00 horas con su directo "intenso, fresco y colorido", según explican ellos mismos.

El domingo

Mañana será la extremeña Cecilia Zango la que ponga en marcha el Sra. Cigüeña a las 17.15 horas. Cantante, violinista y guitarrista desde los 9 años, entrelaza sus raíces con las músicas del mundo y el género urbano, logrando una transgresión de sonidos y creando sinergias entre tradición y vanguardia. Tras ella, cantarán Antony Z, a las 18.45 horas; Boikot, a las 20.30 horas; y Morad, a las 22.45 horas. Con 13,3 millones de oyentes mensuales, el rapero y compositor también es cabeza de cartel en esta edición. Algunos de sus temas que más se están escuchando en la actualidad son 'Lamine', 'Sigue' (en colaboración con Beny Jr y K y B) o 'Manos Rotas' (junto a DELLAFUENTE). Finalmente, serán Los Estanques y El Canijo de Jerez, creadores del disco conjunto 'Lágrimas de plomo fundido', quienes apaguen los focos de su escenario a la 01.00 horas.

Por otra parte, será la banda extremeña de rock alternativo, Black Trick, la primera que actué en el Don Porky el domingo, a las 18.00 horas. Los sucederá el creador de éxitos como 'Mil Tequilas', 'Se Te Nota' o 'Algodón de Azúcar', Chema Rivas, a las 19.30 horas. Después de él, le toca a J Abecia, a las 21.45 horas, y a las 00.00 horas, a Huecco. Con una trayectoria de más de 30 años, el cantante placentino es conocido por temas como 'Mirando al cielo', o 'Se acabaron las lágrimas'. La productora y DJ GEA actuará la penúltima, a las 02.15 horas, en una edición a la que el artista de hardstyle Juandy Power, pondrá el broche de oro, a las 03.15 horas.

Todavía quedan entradas disponibles, con precios que oscilan entre los 48 y los 93 euros, y se pueden adquirir aquí.