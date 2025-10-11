Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Famosos en Extremadura

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont, a punto de darse el "sí, quiero": así se está celebrando la boda del año en Cáceres

La ceremonia se celebra en la iglesia de Santiago, donde se han reunido 250 invitados. Entre ellos, caras conocidas como los duques de Huéscar o Ágatha Ruiz de la Prada

Así se está celebrando la boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres

Así se está celebrando la boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres

El Periódico Extremadura

David Ayuso Dupèrier

Cáceres

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont están a punto de darse el "si, quiero". A estas horas, se celebra la ceremonia, que ha empezado con algo de retraso, en la iglesia de Santiago de Cáceres, donde unos 250 invitados se han reunido para acompañar al promotor del hotel Hilton y a la actriz peruana en el que seguramente será uno de los días más felices de su vida.

Ella, reconocida en su país de origen por haber participado en la telenovela 'Los Vílchez', luce un elegante vestido de estilo clásico y sofisticado, confeccionado en un tejido con bordados en relieve que aportan textura y un aire artesanal. El diseño es de manga larga y cuello cerrado, lo que realza su porte majestuoso y sobrio.

Él porta un traje de chaqué clásico, con levita negra de corte largo, con solapas clásicas y una caída impecable, chaleco claro, en tono gris perla o beige, que aporta contraste y luminosidad al conjunto, camisa blanca de vestir, combinada con una corbata sobria en tono oscuro y pantalones de color gris oscuro, de raya fina o lisa.

Además, entre los invitados se han dejado ver figuras destacadas de la alta sociedad, como la hermana del novio, Sofía Palazuelo y su esposo, Fernando-Fitz James Stuart. Los duques de Huéscar acompañaron, además, a la pareja en la preboda celebrada ayer en la terraza del restaurante tapería Bouquet.

Sea como fuere, en la iglesia también se puede ver a otras caras conocidas, como Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo, Tristán Ramírez, gente cercana a la política, como la abuela de Teresa Urquijo y Moreno, mujer de José Luis Martínez Almeida, o, incluso, miembros del Ejecutivo local, como el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
  3. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  4. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  5. Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
  6. Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
  7. De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
  8. Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont, a punto de darse el "sí, quiero": así se está celebrando la boda del año en Cáceres

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont, a punto de darse el "sí, quiero": así se está celebrando la boda del año en Cáceres

Los familiares de los fusilados por Franco, al fin junto a los primeros restos de sus seres queridos, sepultados en la mina La Paloma desde hace 89 años

Los familiares de los fusilados por Franco, al fin junto a los primeros restos de sus seres queridos, sepultados en la mina La Paloma desde hace 89 años

Cruz Cafuné encabeza el segundo día de Extremúsika 2025 en Cáceres, que espera "repetir el público del año pasado" pese a un cartel más reducido

Cruz Cafuné encabeza el segundo día de Extremúsika 2025 en Cáceres, que espera "repetir el público del año pasado" pese a un cartel más reducido

La lista negra de la mina La Paloma: así fueron los dramáticos días del verano del 36

La lista negra de la mina La Paloma: así fueron los dramáticos días del verano del 36

De conventos a palacios: la Diputación de Cáceres, que se constituyó un viernes, 10 de mayo de 1822, guarda 190 años de la memoria de una maravillosa familia

De conventos a palacios: la Diputación de Cáceres, que se constituyó un viernes, 10 de mayo de 1822, guarda 190 años de la memoria de una maravillosa familia

Ignacio Casado, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Cáceres: "Si recordáramos todo estaríamos igual de incapacitados que si olvidáramos todo"

Ignacio Casado, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Cáceres: "Si recordáramos todo estaríamos igual de incapacitados que si olvidáramos todo"

La gran demanda de alumnos obliga a ampliar las instalaciones del Cefot de Cáceres

La gran demanda de alumnos obliga a ampliar las instalaciones del Cefot de Cáceres

Ignacio Casado, jefe de Neurología de Cáceres ante el alzheimer: "Tu pareja te propone un plan para el fin de semana, pero llega el momento y no te acuerdas. Llega ese "a mí no me has dicho nada"

Ignacio Casado, jefe de Neurología de Cáceres ante el alzheimer: "Tu pareja te propone un plan para el fin de semana, pero llega el momento y no te acuerdas. Llega ese "a mí no me has dicho nada"
Tracking Pixel Contents