Fernando Palazuelo y Micaela Belmont, a punto de darse el "sí, quiero": así se está celebrando la boda del año en Cáceres

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont están a punto de darse el "si, quiero". A estas horas, se celebra la ceremonia, que ha empezado con algo de retraso, en la iglesia de Santiago de Cáceres, donde unos 250 invitados se han reunido para acompañar al promotor del hotel Hilton y a la actriz peruana en el que seguramente será uno de los días más felices de su vida.

Ella, reconocida en su país de origen por haber participado en la telenovela 'Los Vílchez', luce un elegante vestido de estilo clásico y sofisticado, confeccionado en un tejido con bordados en relieve que aportan textura y un aire artesanal. El diseño es de manga larga y cuello cerrado, lo que realza su porte majestuoso y sobrio.

Él porta un traje de chaqué clásico, con levita negra de corte largo, con solapas clásicas y una caída impecable, chaleco claro, en tono gris perla o beige, que aporta contraste y luminosidad al conjunto, camisa blanca de vestir, combinada con una corbata sobria en tono oscuro y pantalones de color gris oscuro, de raya fina o lisa.

Además, entre los invitados se han dejado ver figuras destacadas de la alta sociedad, como la hermana del novio, Sofía Palazuelo y su esposo, Fernando-Fitz James Stuart. Los duques de Huéscar acompañaron, además, a la pareja en la preboda celebrada ayer en la terraza del restaurante tapería Bouquet.

Sea como fuere, en la iglesia también se puede ver a otras caras conocidas, como Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo, Tristán Ramírez, gente cercana a la política, como la abuela de Teresa Urquijo y Moreno, mujer de José Luis Martínez Almeida, o, incluso, miembros del Ejecutivo local, como el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.