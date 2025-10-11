La gran demanda de alumnos obliga a ampliar las instalaciones del Cefot de Cáceres

Si hay una evidencia clara en el centro de formación militar de Cáceres es que en los últimos años no para de aumentar la demanda de alumnos. Si hace una década los ciclos de futuros soldados llegaban al medio millar, en la actualidad triplican esa cifra. La dinámica más reciente es que los dos reemplazos que recibe el acuartelamiento al año superen el millar con creces, es decir, que por las instalaciones de la base pueden llegar a pasar más de 3.000 militares anuales.

Aunque hasta la fecha, las instalaciones estaban acondicionadas para dar cobertura a todos los alumnos, esta nueva circunstancia obliga a ampliar las dependencias de la base para adaptarse a los contigentes cada vez más numerosos. De esta forma, el Ministerio de Defensa ha anunciado recientemente un contrato para construir un nave en el interior del acuartelamiento anexa a los almacenes de equipamiento básico.

El presupuesto de la obra es de 60.000 euros y las empresas aspirantes pueden presentarse a la licitación hasta el 20 de octubre. En concreto, se construirá «un edificio nuevo de estructura metálica y cerramiento de placas prefabricadas de hormigón, con cubierta a dos aguas de chapa metálica, compartimentado en varios espacios», recogen los pliegos del contrato. Justifica el informe la construcción de este tinglado accesorio en que en «los últimos años se observa un incremento en el número de alumnos que llegan, lo que origina la necesidad de aprovechar una superficie anexa al edificio principal, de unos 100 metros cuadrados, para servir de apoyo a la gestión de dicho material».

De forma paralela, el Ministerio de Defensa dio luz verde a un contrato millonario y adjudicó las obras para construir un nuevo aulario y mejorar las instalaciones en materia de eficiencia energética y modernizar determinadas dependencias. En total, el presupuesto del proyecto ascendía a los cinco millones y medio de euros, la cantidad más elevada que el gobierno central ha destinado al centro de formación de tropa cacereño.

A punto de recibir otro ciclo

En la actualidad, el Cefot acoge a los alumnos de este primer ciclo de 2025 que abandonarán la base a lo largo de este mes para que en noviembre ingrese el segundo ciclo de 2025 con más de un millar de futuros soldados. Los graduados se incorporarán a sus unidades respectivas y transcurrirán unas semanas para que las dependencias puedan acondicionarse para acoger a otro millar de alumnos.

La cifra aún no se ha precisado pero las plazas que se ofertaron ya en la convocatoria de principios de año -contemplaba los dos ciclos- superaban los mil alumnos.