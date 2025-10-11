Ignacio Casado, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Cáceres: "Si recordáramos todo estaríamos igual de incapacitados que si olvidáramos todo"

¿Cómo se puede definir la memoria?

Como un conjunto de capacidades mentales de las que el cerebro se vale para procesar la información procedente del mundo exterior.

¿Qué tipos de memoria existen?

Podemos decir que existen tres niveles. Para que seamos capaces de aprender o de recuperar sucesos, primero tenemos que captar la información a través de los sentidos. Es el primer paso, la llamada memoria sensorial. Después, si prestamos atención, esos datos que nos entran vía visual, auditiva, táctil, etc., pasan a un segundo plano; los metemos en una especie de sistema que conocemos como memoria a corto plazo o memoria de trabajo. En ese punto, ya manipulamos la información que estamos recibiendo. Por ejemplo, cuando tenemos en mente un número de teléfono para marcarlo. Más tarde, dicha información entra en el tercer nivel, que sería la memoria a largo plazo, dentro de la cual diferenciamos varios tipos.

¿Cuáles son?

Por un lado, encontramos las memorias a largo plazo conscientes, que engloban la memoria episódica y la semántica. La primera es la que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en la memoria en general. Depende de una zona fundamental del cerebro, que es el hipocampo, y nos permite recoger y aprender todas las experiencias del día a día. Por ejemplo, permite que recordemos aquello que hicimos durante nuestras últimas vacaciones. Es la que nos ancla en el tiempo y en el espacio. Por eso, las personas que sufren las primeras fases del alzheimer (la alteración más habitual de la memoria episódica), no solo no son capaces de recordar lo que les acaban de decir, sino que se muestran desorientados, tanto en el espacio como en su entorno.

Por otra parte, la memoria semántica se relaciona con nuestro conocimiento del mundo. Que sepamos que París es la capital de Francia o de qué color son las fresas. Por último, existe otro tipo de memorias a largo plazo que no son conscientes. Aquí se enmarcan las memorias de tareas motoras, las procedimentales. Por ejemplo, que podamos atarnos los cordones hasta con los ojos vendados. Volviendo a los enfermos de alzheimer, es la que permite que, incluso en una fase avanzada de la enfermedad, sean capaces de montar en bicicleta.

¿Qué papel ha jugado la memoria en la evolución humana?

Ahora tenemos una vida muy cómoda: estamos protegidos, no pasamos frío ni calor, por lo general, y tenemos agua en nuestra casa. Pero, esto no ocurría hace millones de años. Entonces, los seres primitivos se movían en unas condiciones hostiles, por lo que su cerebro tenía que estar dotado de la capacidad de reconocer lugares y de identificar dónde habían estado. Ahí entraba en juego el hipocampo, la memoria episódica. Pero, además, tenían que saber qué bayas de los árboles podían coger y cuáles eran venenosas, dónde había agua para beber y en qué lugar podían refugiarse en caso de tormentas para protegerse a ellos y a su grupo. ¿De qué mecanismo se dotó su cerebro? De la memoria, de la capacidad de recibir información, procesarla y favorecer conductas adaptativas que permitieran la supervivencia.

¿Olvidar es sinónimo de un problema cognitivo?

Si dividimos la memoria en dos partes fundamentales, tenemos la capacidad de recordar y la de olvidar. Lo segundo puede resultar molesto en el día a día o, incluso, un poco aterrador a medida que envejecemos. Sin embargo, no es un fallo ni un error, es una parte esencial de la memoria; el cerebro necesita olvidar para poder avanzar. Día a día recibimos una enorme cantidad de información, que pone en funcionamiento una serie de redes neuronales para crear una huella (esto es el recuerdo, que podrá ser o no recuperado). Ahora imaginemos la cantidad de engramas, que es como se llaman esas conexiones, que un humano puede adquirir a lo largo de 80 o 90 años. Si el cerebro recordase todo, se saturaría, tiene que tener una capacidad para olvidar y, asi, poder funcionar eficazmente. Si recordáramos todo estaríamos igual de incapacitados que si olvidáramos todo. Esto queda reflejado en el cuento 'Funes el memorioso', de Borges. Funes era un peón que tuvo un accidente cuando montaba a caballo. Se cayó y se golpeó la cabeza. Cuando se despertó tenía la capacidad de recordarlo absolutamente todo, la forma de las nubes australes del 30 de octubre de 1982. Tres o cuatro veces recordó lo que sucedió un día entero, lo que le costó un día entero. No tiene sentido.

Desde la psicología experimental se consideran varios tipos de olvido. Por un lado, el motivado, que se refiere a aquellos recuerdos que han sido traumáticos o que nos evocan culpa, vergüenza o pena. Por otra parte, el olvido por interferencia, que nos ocurre a todos. Aquí se enmarca el fenómeno 'punta de la lengua', que se produce por un déficit momentáneo de los procesos de evocación. Se da, por ejemplo, cuando nos obligan a cambiar constantemente de contraseña. Al final, los recuerdos se superponen, se mezclan unos con otros.

¿Recibe muchas consultas de personas que 'olvidan'?

Es una de las quejas más habituales a nivel atención primaria. Las consultas más frecuentes, tradicionalmente, eran los dolores de cabeza, cefalea o migraña. Sin embargo, en los últimos años estoy viendo que se generan tantas consultas por dolor de cabeza como por quejas de memoria. Es una avalancha. La mayoría de esas personas tienen problemas de memoria a corto plazo, de falta de atención. ¿A qué se debe? A la saturación de información que caracteriza al mundo en el que vivimos. Supone una inundación para nuestro cerebro, que al final tiene que descartar algo. Relacionado con esto, muchos casos tienen que ver con problemas de atención, estrés, ansiedad o insomnio. Eso sí, tampoco tenemos que obviar que los factores de riesgo vascular clásico, la hipertensión o la diabetes, alteran la función de la corteza prefrontal (la zona del lóbulo frontal), que es la región anatómica encargada de mantener y manipular la información, es decir, de mantener la atención y de la memoria a corto plazo.