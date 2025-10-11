Jorge Peralta, cantaor de Cáceres, vuelve a conquistar Madrid: actuará en la Puerta del Sol el 11 de octubre

Jorge Peralta nació en Cáceres y, con tan solo 11 años, descubrió su pasión por el flamenco gracias a la Escuela de Saeta del Niño de la Ribera, ubicada en su ciudad natal. A los 12 años, ganó su primer concurso de saetas, que organizaba por aquel entonces la Cofradía de la Sagrada Cena de Cáceres, además, obtuvo el primer premio en la modalidad de adultos y jóvenes, fue un doble reconocimiento. Al poco tiempo se marchó a Sevilla para poder estudiar en la Fundación Cristina Heeren, cursó un año y fue becado como 'Cantaor Aventajado', ofreciéndole la oportunidad de seguir formándose un año más. "A nivel profesional Sevilla me marcó profundamente, la Fundación era espectacular".

"Tenía la esperanza de que alguna compañía extremeña se fijara en mí"

Poco después se trasladó a Madrid, donde participó en varios castings con la compañía musical 'LetsGo Company'. "Me seleccionaron para un papel en la representación de La casa de Bernarda Alba, dirigida por mi amigo Felipe de Lima. Estuve tres años en el proyecto, pero tuve que regresar por culpa de la pandemia, ya que se trataba de un espectáculo inmersivo en el que el público formaba parte activa de la obra. Al volver a mi tierra, tenía la esperanza de que alguna compañía extremeña se fijara en mí y me diera una oportunidad. Tuve la suerte de comenzar en 2021 con una compañía de Plasencia, dirigida por Laura García Cáceres, una gran profesional. La obra, La Celestina, continúa recorriendo España. En ella, interpreto la energía y el fuego de Calixto a través del cante".

Las imágenes de la entrevista al 'cantaor' cacereño Jorge Peralta / José Luis Barrantes

En la actualidad

Actualmente, Peralta forma parte del espectáculo de El Niño de Elche, estrenado en 2023 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En esta propuesta escénica se construye un mausoleo de celebración, amor y muerte, inspirado en el penúltimo disco del artista. De forma paralela, tenía previsto viajar a China a principios de septiembre con el Ballet Flamenco de Madrid, pero po problemas con el visado impidieron su participación en la gira. No obstante, mantiene una excelente relación con la compañía, que ya lo ha contactado para nuevos proyectos.

Como resultado de esta colaboración, actuará el 11 de octubre en la Puerta del Sol de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad, y el día 17 interpretará Carmen en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

Zambomba flamenca

De cara a la temporada navideña, participará en una zambomba flamenca producida por Mariscal Producciones, con una gira prevista por Extremadura y otras comunidades. Además, se encuentra trabajando en un nuevo espectáculo titulado Quejío de Pasión, pensado para Semana Santa y dirigido por Laura García Cáceres. Aún no se ha confirmado la fecha ni el lugar del estreno. En cuanto a sus sueños, confiesa que le hace especial ilusión cantar en la Puerta del Sol, un reconocimiento que considera muy significativo. Sin embargo, uno de sus mayores anhelos es poder actuar algún día en el Teatro Romano de Mérida, un escenario que, según él, posee un magnetismo único que atrapa tanto al artista como al público.