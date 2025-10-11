Nace la asociación Nezahualcóyotl para reforzar el movimiento vecinal de Cáceres

En Cáceres se erige sobre el resto una imponente figura de un monarca mejicano. Es conocido por numerosos apodos, pero su nombre real es tan majestuoso como su escultura: Nezahualcóyolt. Fue en 1992 cuando fue esculpida por el también mejicano Humberto Peraza para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América.

Su legado como rey de Texcoco dejó huella como gestor y como ilustrado porque le apasionaba la poesía. Aunque su imagen está presente entre los vecinos del barrio de Moctezuma y llama la atención de viandantes y turistas, no es de sobra conocido su sobrenombre, una deuda que parece querer reparar la nueva asociación que acaba de nacer en Cáceres y que se llamará con el nombre del soberano de México.

Comandada por el vecino concienciado con numerosas causas sociales Pedro Moreno, surge con el propósito de promover una agenda cultural y la participación ciudadana en el entorno de Moctezuma. En concreto, han precisado que propondrán como primeras medidas vincular la candidatura de Cáceres 2031 a los lazos latinoamericanos y crear así un centro europeo iberoamericano.

Un radar en la Hispanidad

La segunda propuesta parte directamente de la reivindicación vecinal con el objetivo de que la reforma que se acomete en la Hispanidad, donde se ubica la estatua de Nezahualcóyolt, no se limite solo a instalar más iluminación y reclaman medidas que “pacifiquen” el tráfico como la construcción de una glorieta o la instalación de un radar.