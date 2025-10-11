El PSOE de Cáceres se vuelca con Portugal en el cierre de campaña de las elecciones municipales y Cotrina, su líder, enarbola la bandera socialista

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, participó ayer en el acto de cierre de campaña de los candidatos socialistas Tiago Teotónio Pereira y Jorge Marques, aspirantes a la Asamblea Municipal y a la Cámara de Marvão, respectivamente, en el marco de las Eleições Autárquicas (Elecciones Municipales portuguesas) que se celebran este domingo.

En su intervención, Sánchez Cotrina subrayó la importancia de “seguir construyendo una Europa sin fronteras, donde tampoco existan límites entre municipios vecinos que comparten historia, cultura y futuro común”. Añadió que el objetivo del trabajo político “a un lado y otro de la frontera” debe ser “superarla con políticas reales que unan municipios, consoliden proyectos contra la despoblación y garanticen los derechos de la ciudadanía, vivan donde vivan”.

Cotrina en el acto. / El Periódico Extremadura

El líder socialista destacó además el compromiso del PSOE de la provincia de Cáceres con el fortalecimiento de los vínculos transfronterizos, y valoró el papel del Partido Socialista portugués como aliado en la defensa de los valores progresistas europeos. “El Partido Socialista seguirá siendo un espacio político frente a la ultraderecha, que sólo ofrece odio, retroceso y separación”, enfatizó.

En Marvao. / El Periódico Extremadura

Sánchez Cotrina incidió también en la necesidad de afrontar el problema de la vivienda en el medio rural, especialmente para los jóvenes: “Si no somos capaces de rehabilitar los cascos antiguos y aplicar políticas de acceso a la vivienda adecuadas a la realidad rural, estaremos coartando un derecho fundamental. Ese derecho debe ir acompañado de salarios dignos y empleos de calidad”.

Cierre de las municipales. / El Periódico Extremadura

El secretario general agradeció la invitación y el afecto recibido por los compañeros y compañeras del Partido Socialista en Marvão, reafirmando que “el PSOE de la provincia de Cáceres siempre estará al lado de nuestros amigos y amigas portugueses para seguir creciendo unidos, desde la cooperación, la justicia social y la igualdad de oportunidades”.

Durante el acto, tanto Sánchez Cotrina como los representantes socialistas portugueses recordaron la figura de Guillermo Fernández Vara. En palabras de Tiago Teotónio Pereira, “de sus enseñanzas aprendí la diferencia entre ser socialista y pertenecer a otras fuerzas políticas, especialmente de la derecha. Fernández Vara explicaba muy bien cómo compartir el desarrollo y la riqueza generada sin dejar a nadie atrás”.