Tres citas para disfrutar del arte en vivo en Cáceres

Numerosas propuestas para disfrutar de la cultura en directo este sábado.

La banda madrileña LINZE actúa en el Corral, hoy

Este sábado, 11 de octubre, el Corral de Las Cigüeñas de Cáceres acoge el concierto de LINZE, una banda madrileña de rock and roll, conocida por su potente directo y su estilo "salvaje pero elegante". La actuación comenzará a las 18.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Con más de una década de trayectoria, ha tocado en salas emblemáticas como El Sol, Galileo Galilei o Hard Rock Café, y ha compartido escenario con artistas como M Clan, Sidecars o Loquillo. En su repertorio destacan temas como 'Hazlo Real' y el single 'El Diablo', que reflejan la personalidad y energía que caracterizan a la banda. Una cita imprescindible para los amantes del rock en vivo.

'La aparición', comedia de Verbo Producciones, llega al Gran Teatro

El próximo sábado 11 de octubre, a las 20.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acoge la representación de La aparición, la nueva comedia de Verbo Producciones. La obra narra una divertida historia de enredos amorosos protagonizada por Esperanza, una joven que abre un agujero en la pared de su dormitorio para verse en secreto con su enamorado, Cándido. Pero su plan se complica cuando Rústica, una esclava que también ama al joven, descubre el engaño y decide suplantarla.

Con una trama que combina amor y humor, la obra utiliza este insólito agujero como metáfora para colarse en los prejuicios y desmontarlos con ingenio y sensibilidad.

La Escuela de Bellas Artes 'Eulogio Blasco' expone en la Sala Pintores 10

Desde este pasado jueves y durante todo el mes de octubre, la Sala Pintores 10 de la Diputación de Cáceres acoge la exposición 'Escuela de Bellas Artes: Grabado, Pintura y Escultura', una muestra colectiva con trabajos del alumnado de la Escuela de Bellas Artes 'Eulogio Blasco'. La exposición reúne una cuidada selección de obras de grabado, pintura y escultura realizadas en los distintos talleres del centro, con el objetivo de visibilizar el esfuerzo conjunto de alumnos y docentes. La muestra busca también consolidarse como una cita periódica en el calendario cultural, ofreciendo un espacio estable para dar a conocer el trabajo artístico desarrollado en la Escuela. La exposición puede visitarse hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.