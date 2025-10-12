Un cacereño con título nobiliario en el enlace de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont: "Fue una boda muy divertida"

No se pierde un sarao de la 'jet set' y la que ha sido la boda del año en Cáceres, la de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont, no podía ser menos. José Miguel Carrillo de Albornoz, asiduo a las fiestas de la alta sociedad, ha sido un de los invitados con título mobiliario al enlace. Es, además, cacereño.

Vizconde de Torrehidalgo, nieto del conde de Canilleros y propietario del Castillo de Las Seguras, el aristócrata ha compartido con este periódico momentos de la celebración en el Hotel Hilton de Godoy, donde el flamante matrimonio agasajaba a sus invitados.

"Fue un magnífico cóctel en todos los rincones del palacio de Godoy; una excelente presentación en sociedad para eventos del hotel", afirma Carrillo de Albornoz, a quien hemos visto con su buena amiga Ágatha Ruiz de la Prada y con Piru Urquijo, abuela de Teresa Urquijo, la esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Delante del palacio de los condes de Canilleros en Santa María. / Cedida

Pero el evento ha congregado a otros nombres propios, como la duquesa viuda de Escalona, Isabel Alonso o Alejandro Fernández de Araoz, entre otros. De Cáceres ciudad, menos asistentes, una de ellas, Mariló López Vivas, miembro de una conocida familia de juristas.

Fotogalería | Así han sido los momentos de la boda del año en Cáceres entre Fernando Palazuelo y Micaela Belmont / José Luis Barrantes / David Ayuso

"Fue una boda muy divertida y muy bien servida", destaca el vizconde, que ha alojado en su residencia cacereña, el Castillo de Las Seguras, a la diseñadora, a quien hizo un pequeño tour por la ciudad monumental junto a Alonso y la duquesa de Escalona tras el banquete.

Carrillo de Albornoz acudía a la ceremonia invitado por la parte de la madre del novio, Sofía Barroso, una experta en arte con quien comparte amistad y profesión. El aristócrata está a cargo de la casa de subastas madrileña Magna Art Auctions, que este verano daba salida a un cuadro de Francisco de Goya, ‘Adoración de la Cruz', adjudicado por 3,6 millones de euros.

En el Castillo de Las Seguras / Cedida

La boda también ha reunido en la ciudad a numerosas personalidades del mundo de la cultura de Perú, país de origen de la novia. Una de ellas ha sido Patricia Llosa, esposa del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Como se ha venido informando, Micaela, dedicada a la interpretación, es hija de Diana Álvarez-Calderón, ministra de Cultura durante el gobierno de Ollanta Humala.

La ceremonia religiosa, que tuvo lugar en la iglesia de Santiago, fue precisamente oficiada por un sacerdote peruano.

Prensa rosa

Las principales publicaciones del corazón se han hecho eco de la sonada boda, que se celebraba justo una semana después de la que ha unido en Sevilla a los duques de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Palazuelo es el hermano mayor de Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y futura duquesa de Alba tras su matrimonio con Fernando Fitz James Solís, el heredero de la Casa de Alba. Muchas miradas estaban puestas en ellos y en la posible presencia de otros miembros de la familia Alba.

Europa Press

Pero ha sido la duquesa de Huéscar quien ha vuelto a dar una lección de estilo como invitada, en esta ocasión con un elegante vestido midi en color camel y una pamela en fibra natural.

En cuanto a la novia, escogía una pieza mucho más sofisticada inspirada en sus raíces peruanas que combinó con un ramo de lirios blancos, para el que sin duda ha debido ser uno de los días más felices de su vida. Y más recordados también en Cáceres.