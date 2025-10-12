Cedillo ve la luz al final del... puente

Ilusión, aunque también existe cierto escepticismo. Estas son las sensaciones que deslizan los vecinos de Cedillo en palabras de su alcalde, Antonio González Riscado, tras el anuncio de la adjudicación del puente sobre el río Sever que unirá a la provincia de Cáceres con Portugal en la que es, todavía, una de las últimas fronteras de la Unión Europea.

Gran noticia

La noticia, aunque era esperada, ha caído en Cedillo como agua de mayo. Es una de las cuestiones más demandadas en La Raya lusocacereña en las últimas décadas, y la Cámara Municipal de Nisa la hizo realidad el pasado viernes, 26 de septiembre. En una reunión extraordinaria, se aprobó la adjudicación del viaducto y la carretera que servirá de acceso por la parte lusa. La Cámara Municipal comandada por la alcaldesa María Idalina Trindade aprobó otorgar los trabajos a la empresa Alexandre Barbosa Borges SA por un importe total de 19.248.350,39 euros, en un proyecto financiado por el Mecanismo de Transformación y Resiliencia de la UE en cerca de doce millones de euros.

Opiniones

«En la comarca hay distintas opiniones. La mayoría del pueblo está contenta, pero hay gente a la que no le gusta que se gaste tanto dinero. Yo, personalmente, hasta que no vea a las máquinas trabajando no voy a ser capaz de creerme nada. Hemos sufrido tantos reveses para conseguir esta infraestructura que no soy capaz de verla cerca. Eso sí, reconozco que nunca ha estado tan encaminado como ahora. Todos debemos verlo como algo positivo para el territorio, no solo para Cedillo», incide el alcalde, que sabe a la perfección todos los vaivenes que han existido con el puente que les unirá con Montalvao porque lleva en el cargo casi 40 años, desde 1987.

"En breve"

La obra, según aseguraba la Cámara Municipal de Nisa, tendrá inicio «en breve». Sin embargo, aún puede existir un problema. La firma de la resolución del concurso público se tiene que firmar después de este 12 de octubre, fecha en la que se celebrarán comicios municipales en Portugal. Y habrá cambio de alcalde en Nisa.

Así será el puente de Cedillo. / CÁMARA MUNICIPAL DE NISA

Elecciones

María Idalina Trindade, que ha sido la regidora de Nisa durante los últimos tres mandatos, ha llegado al máximo de años al frente de la institución y ahora se postula para dirigir la Asamblea Municipal representando a su partido, PS (socialistas). En dicha formación, intentará lograr la máxima representación José Dinis, que es actualmente el vicealcalde. En frente tendrá a Fernanda Policarpo, del PSD (populares) y a João Malpique, del CDU (centro).

"No habrá problema"

Uno de ellos, presumiblemente, será el encargado de rubricar la construcción del puente de Cedillo que Idalina Trindade ha dejado bien encaminada. Sin ninguna duda, lo ideal para asegurar que la infraestructura se cree sería la continuidad de los socialistas al frente del consistorio. También sería positivo que el partido de centro comandase una mayoría, pues votaron a favor del viaducto sobre el río Sever. Los populares, por su parte, se abstuvieron en la votación. A Riscado le transmiten desde Portugal que «no habrá problema» sea quien sea el próximo alcalde de Nisa. Eso sí, el regidor cedillero, a pesar de mantenerse escéptico, no puede evitar sonreír al imaginarse paseando sobre el río Sever tantos años después:«Voy a ir día sí y día también», reconoce.

Más coste

La construcción del puente que va a conectar Cedillo con Montalvao se ha redimensionado por completo y su importe aumentó de forma considerable en apenas tres meses: de doce a 20 millones de euros. El concurso se licitó por 19,5 millones, donde se incluye la extensión y arreglo de la carretera EM1139, que tiene una longitud superior a los diez kilómetros. El aumento del coste se debía a que los licitadores presentaban propuestas «por encima del precio base» de la licitación inicial. El coste del acceso por la parte de Extremadura también se disparó un 150% con respecto al precio inicial. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el pasado 9 de septiembre la firma de un convenio entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para avanzar en el proyecto de construcción de estas obras en el lado español. El coste asciende a 5,1 millones de euros que se abonarán con cargo a los Presupuestos regionales, a pesar de que en enero de 2024 el consejero de Infraestructuras anunciase que la inversión para esta obra sería de apenas dos millones de euros.

Ingeniería

El puente de Cedillo es, junto al de Alcántara, una de las grandes obras de ingeniería que se van a desarrollar en la zona más occidental de la provincia. Es una demanda histórica en La Raya. Actualmente, para viajar de la localidad cacereña a la alentejana de Montalvao hay que cruzar la frontera por Marvao, lo que convierte un viaje entre dos pueblos que apenas están separados por 13 kilómetros en una travesía de 130, por lo que el el viaducto reducirá el trayecto en más de 100 kilómetros.

Al oeste...

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Tras mucho tiempo de negociación, no lograron llegar a buen puerto. Únicamente se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante unas 36 horas consecutivas (desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo) siempre y cuando fuese el Ayuntamiento de Cedillo quien se encargase de la seguridad durante este tiempo.

Carlos Gil

Historia

Conscientes de que cuesta mucho dinero construir un puente, la Diputación de Cáceres comenzó a solicitar a la Unión Europea fondos para acometer la obra. Y los lograron. En la época del socialista Juan Andrés Tovar como presidente (año 2011), obtuvieron unos cuatro millones de euros para iniciar las obras. Pero fue año electoral, y el PSOE no logró renovar la presidencia de la institución provincial. Entonces, entró el popular Laureano León. Tras realizar un estudio de los costes del puente y los accesos, optó por devolver el dinero al argumentar que «el coste final doblaba la inversión. Costaría ocho o nueve millones». Una decisión que no sentó nada bien entre los socialistas.

"Venganza"

De hecho, el actual presidente de la diputación, el cedillero Miguel Ángel Morales, llegó a señalar que el dinero fue devuelto «por un PP vengativo que, por entonces, dilapidaba el destino de nuestra provincia». En las siguientes elecciones, las de 2015, el PSOE recuperó la diputación cacereña y Charo Cordero se puso al frente. Se puso de nuevo manos a la obra con este proyecto, pero se topó con el revés de que el Comité de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España Portugal 2014-2020 rechazó la financiación del nuevo proyecto.

Sin conexión

Sin dinero y sin conexión entre los pueblos, se retomaron las negociaciones con Iberdrola. El objetivo estaba claro: tenían que abrir el paso por la presa de Cedillo todos los días, parecía la única solución. Se instó a la empresa pública en numerosas ocasiones, pero tampoco obtuvo la respuesta deseada. Y en este proyecto transfronterizo, las relaciones con el país vecino han resultado cruciales. Gracias a los contactos que se han mantenido durante meses con la Cámara Municipal de Nisa, fue la institución portuguesa quien volvió a solicitar los fondos, que le fueron concedidos en el año 2021. Nueve millones de euros procedentes del Mecanismo de Transformación y Resiliencia. Las cantidades se ajustaban a lo que había señalado el PP casi una década atrás. Comenzaban los trámites administrativos.

DIA favorable

Se redactó el proyecto, y se solicitaron las Declaraciones de Impacto Ambiental. Con todo listo y la DIA favorable, ya era cuestión de tiempo que las máquinas se pusiesen a la obra. Pero pasaba el tiempo y no se licitaba la construcción. Hacían falta varios pasos previos, pero Portugal no dudaba de que sí se iba a hacer y se lo garantizó a la Diputación de Cáceres en una reunión en enero de 2024.

Paso transfronterizo

Se creó un nuevo paso transfronterizo entre los dos países, algo crucial para la construcción. Y el Consejo de Ministros español desbloqueó el proyecto tras autorizar el convenio entre los ambos gobiernos. No solo eso, sino que apenás unas semanas después se solicitó la tramitación de los expedientes relativos a este caso por el procedimiento de urgencia, manifestando el consentimiento de España a obligarse por el proyecto. Ahora, con todo listo para la construcción, Cedillo echa la vista atrás y mira al pasado intentando comprender cómo su pueblo ha sido y es la única frontera de la UE.

Estructura

La construcción del puente contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.