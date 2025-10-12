Agenda cultural
La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
En la actualidad, el negocio continúa en manos de la familia y está gestionado por Antonio Gutiérrez, un familiar directo
María Jesús Quintero y Joaquín Oyero fueron los fundadores la Churrería Olqui, que abrió sus puertas en 1985 en Moctezuma. Con esfuerzo y dedicación, lograron ampliarla con el paso de los años. En la actualidad, el negocio continúa en manos de la familia y está gestionado por Antonio Gutiérrez, un familiar directo. "Han estado trabajando prácticamente durante 40 años en la churrería, ya que nosotros le tomamos el relevo justo el año pasado. Seguimos contando con Joaquín, uno de los fundadores, y mantenemos el sistema tradicional que ellos utilizaban, el churro sigue siendo totalmente artesanal. Incluso conservamos el mismo café que ofrecían, la misma imagen del local y, por supuesto, la clientela de toda la vida. Lo único que hemos incorporado ha sido una terraza exterior y algunos pequeños cambios".
Clientes fijos
"Por suerte, contamos con una clientela fija que nos acompaña a diario, aunque los fines de semana, especialmente sábados y domingos, la afluencia aumenta considerablemente. La mayoría de nuestros clientes ya se han convertido en amigos. Esta churrería es un negocio con mucha historia, muy tradicional y familiar. Somos de Bilbao y pasamos 25 años viviendo en México. Siempre tuvimos la idea de volver a España, y cuando surgió la oportunidad de quedarnos con la churrería, que pertenece a nuestra familia, no lo dudamos".
Misma filosofía y forma de trabajo
Joaquín, continúa vinculado al negocio y trabajando con el equipo, aunque actualmente se encuentra de baja. Fue él quien les enseñó a gestionar la churrería, y hoy siguen fieles a la misma filosofía y forma de trabajo que él les transmitió. Aunque reciben grandes encargos, principalmente de colegios, residencias de estudiantes o de mayores, no realizan reparto a domicilio, ya que el ritmo diario no les deja margen para ello. "Es una opción que, por el momento, no contemplamos", explica Gutiérrez. El horario habitual de la churrería es de 6:00 a 12:00 del mediodía, y durante el invierno han decidido ampliar la apertura también a las tardes de los sábados y domingos.
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño