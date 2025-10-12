La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre

María Jesús Quintero y Joaquín Oyero fueron los fundadores la Churrería Olqui, que abrió sus puertas en 1985 en Moctezuma. Con esfuerzo y dedicación, lograron ampliarla con el paso de los años. En la actualidad, el negocio continúa en manos de la familia y está gestionado por Antonio Gutiérrez, un familiar directo. "Han estado trabajando prácticamente durante 40 años en la churrería, ya que nosotros le tomamos el relevo justo el año pasado. Seguimos contando con Joaquín, uno de los fundadores, y mantenemos el sistema tradicional que ellos utilizaban, el churro sigue siendo totalmente artesanal. Incluso conservamos el mismo café que ofrecían, la misma imagen del local y, por supuesto, la clientela de toda la vida. Lo único que hemos incorporado ha sido una terraza exterior y algunos pequeños cambios".

Nuevos propietarios de la Churrería Olqui en Cáceres. / jose luis barrantes

Clientes fijos

"Por suerte, contamos con una clientela fija que nos acompaña a diario, aunque los fines de semana, especialmente sábados y domingos, la afluencia aumenta considerablemente. La mayoría de nuestros clientes ya se han convertido en amigos. Esta churrería es un negocio con mucha historia, muy tradicional y familiar. Somos de Bilbao y pasamos 25 años viviendo en México. Siempre tuvimos la idea de volver a España, y cuando surgió la oportunidad de quedarnos con la churrería, que pertenece a nuestra familia, no lo dudamos".

Misma filosofía y forma de trabajo

Joaquín, continúa vinculado al negocio y trabajando con el equipo, aunque actualmente se encuentra de baja. Fue él quien les enseñó a gestionar la churrería, y hoy siguen fieles a la misma filosofía y forma de trabajo que él les transmitió. Aunque reciben grandes encargos, principalmente de colegios, residencias de estudiantes o de mayores, no realizan reparto a domicilio, ya que el ritmo diario no les deja margen para ello. "Es una opción que, por el momento, no contemplamos", explica Gutiérrez. El horario habitual de la churrería es de 6:00 a 12:00 del mediodía, y durante el invierno han decidido ampliar la apertura también a las tardes de los sábados y domingos.