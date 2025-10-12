Opinión | Urbanismo en Cáceres
La larga y empinada cuesta que frena la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña en Cáceres
El proyecto para transformar la avenida ignora su fuerte pendiente, que impide convertirla en un paseo atractivo y funcional
Francisco Soriano Martínez
Hay una razón para no llevar a efecto el proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: la gran inclinación de la calle en una muy considerable parte de la misma, de tal manera que no tiene sentido esa amplísima zona peatonal que se proyecta en un lateral de la calle, en forma de gran paseo.
La cuesta es de tal grado que no invita para nada a pasear, como sí ocurre con el Paseo de Cánovas o con San Pedro de Alcántara, zonas planas comparativamente.
Quien transita por Virgen de la Montaña es porque necesita ir a algún lugar, pero no lo hace, lógicamente, para pasear por una cuesta.
El proyecto, dotado con un presupuesto de 2,7 millones de euros, responde a un compromiso adquirido por el alcalde, Rafa Mateos, quien ya ha manifestado que "se va a revitalizar el centro de Cáceres y que nos va a permitir recuperar esta vía como punto real de encuentro para todos los cacereños y cacereñas". Se trata de una de las actuaciones estratégicas incluidas en su programa electoral.
La intervención tiene como objetivo reordenar y revitalizar la avenida Virgen de la Montaña, priorizando el uso peatonal. Tal y como ha señalado el alcalde, "venimos trabajando intensamente desde el inicio de la legislatura, con cabeza y sentido común".
La actuación abarcará una superficie de 10.500 metros cuadrados, en una avenida de 350 metros de longitud por 30 de anchura. Entre las medidas previstas se incluye la redefinición de los carriles de circulación, las zonas de carga y descarga y las áreas estanciales y peatonales. Asimismo, se mantendrá el arbolado existente, en cumplimiento de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres, por considerarse un elemento esencial para la estética, el paisaje y la habitabilidad de la ciudad.
La propuesta plantea por la empresa Uniges (Universal de Innovación y Gestión) presenta un diseño en formato 'acera-plaza', que combina espacios de estancia y de circulación sin comprometer la seguridad vial y peatonal, generando un entorno más seguro y amable para los peatones.
El objetivo es que las obras arranquen en las primeras semanas de 2026 y que concluyan en verano de 2027. La obra se acometerá con fondos propios y tendrá un coste que oscilará entre los 2,7 y 2,8 millones de euros.
La ejecución de esta iniciativa deja entre empresarios y vecinos la incertidumbre en cuanto a las plazas de aparcamiento. Por eso, los comerciantes, reunidos con el alcalde el pasado mes de mayo, sostienen que la zona tiene una carencia de plazas constatada, que existen edificios antiguos que no disponen de garajes y que con las obras de reforma de la avenida se eliminarán aún mas. Alegan igualmente la cercanía de la parte antigua para justificar la petición de un párking junto a talud del Instituto El Brocense
La fuerte inversión de la remodelación es inútil.
Así mismo, se argumenta que se embellecerá la avenida.
Actual estructura
La actual estructura con un paseo central típico y tradicional de los bulevares, es más atractiva que agrupar, en un lateral, ese paseo central más una de las aceras, convirtiendo, a su vez, zonas del actual aparcamiento en batería, en aparcamiento en línea de menor capacidad.
Arréglense algunos aspectos de la actual estructura, pero no transformen su clásica imagen desarrollada acertadamente en su día.
La patrona
Y ya que existe gran devoción del cacereño por su Patrona, coloquen un monumento de su Virgen en la zona no transitable del bulevar central junto al Paseo de Cánovas.
Un monumento bien diseñado nunca sobra en una ciudad.
