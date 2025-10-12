La larga y empinada cuesta que frena la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña en Cáceres

El proyecto, dotado con un presupuesto de 2,7 millones de euros, responde a un compromiso adquirido por el alcalde, Rafa Mateos, quien ya ha manifestado que "se va a revitalizar el centro de Cáceres y que nos va a permitir recuperar esta vía como punto real de encuentro para todos los cacereños y cacereñas". Se trata de una de las actuaciones estratégicas incluidas en su programa electoral.

Para garantizar la máxima difusión, el consistorio remitirá información sobre este proceso participativo mediante correo electrónico a todas las entidades inscritas en el Registro Municipal, así como a los ciudadanos registrados en el Registro Ciudadano.

La intervención tiene como objetivo reordenar y revitalizar la avenida Virgen de la Montaña, priorizando el uso peatonal. Tal y como ha señalado el alcalde, "venimos trabajando intensamente desde el inicio de la legislatura, con cabeza y sentido común".

La actuación abarcará una superficie de 10.500 metros cuadrados, en una avenida de 350 metros de longitud por 30 de anchura. Entre las medidas previstas se incluye la redefinición de los carriles de circulación, las zonas de carga y descarga y las áreas estanciales y peatonales. Asimismo, se mantendrá el arbolado existente, en cumplimiento de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres, por considerarse un elemento esencial para la estética, el paisaje y la habitabilidad de la ciudad.

La propuesta plantea por la empresa Uniges (Universal de Innovación y Gestión) presenta un diseño en formato 'acera-plaza', que combina espacios de estancia y de circulación sin comprometer la seguridad vial y peatonal, generando un entorno más seguro y amable para los peatones.

El objetivo es que las obras arranquen en las primeras semanas de 2026 y que concluyan en verano de 2027. La obra se acometerá con fondos propios y tendrá un coste que oscilará entre los 2,7 y 2,8 millones de euros.

La ejecución de esta iniciativa deja entre empresarios y vecinos la incertidumbre en cuanto a las plazas de aparcamiento. Por eso, los comerciantes, reunidos con el alcalde el pasado mes de mayo, sostienen que la zona tiene una carencia de plazas constatada, que existen edificios antiguos que no disponen de garajes y que con las obras de reforma de la avenida se eliminarán aún mas. Alegan igualmente la cercanía de la parte antigua para justificar la petición de un párking junto a talud del Instituto El Brocense