Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival

Morad, uno de los artistas más esperados de Extremúsika 2025, ha cancelado su actuación, prevista para este domingo a las 22.45 horas. "Por motivos de salud, no podré estar en el concierto de hoy en Cáceres. Lo he intentado hasta el final. Voy a hacer por veros pronto a todos", ha comunicado el artista. Una baja que se ha conocido hace unos instantes y que ha obligado a modificar el resto de espectáculos de la tercera y última jornada del festival.

Escenario Don Porky

El primer concierto será a las 18.00 horas, de la mano de Black Trick, en el escenario Don Porky. Lo relevará la extremeña Cecilia Zango, a las 19.30 horas. Cantante, violinista y guitarrista desde los 9 años, entrelaza sus raíces con las músicas del mundo y el género urbano, logrando una transgresión de sonidos y creando sinergias entre tradición y vanguardia. Tras ella, actuará J Abecia, a las 21.45 horas y, después, Chema Rivas, a las 00.00 horas. Creador de éxitos como 'Mil Tequilas', 'Entre Tú y Yo' o 'Algodón de azúcar', sus temas acumulan millones de reproducciones en Spotify. A continuación, es el turno de la productora y DJ GEA, a las 02.15 horas y, después, de Juandy Power, a las 03.15 horas.

Escenario Sra. Cigüeña

Mientras tanto, en el escenario Sra. Cigüeña, Antony Z será el encargado de dar el pistoletazo de salida, a las 18.45 horas. La banda de punk madrileña Boikot actuará a las 20.30 horas y, Huecco lo hará a las 22.45 horas. Con una trayectoria de más de 30 años, el cantante placentino es conocido por temas como 'Mirando al cielo', o 'Se acabaron las lágrimas'. Finalmente, serán Los Estanques y El Canijo de Jerez quienes cierren el Sra. Cigüeña a las 00.00 horas. Ha sido este mismo año cuando los cántabros y los andaluces han unido sus estilos para crear el disco 'Lágrimas de plomo fundido', en el que fusionan el rock, la psicodelia y el flamenco.

Con estos diez conciertos, Extremúsika cierra una edición que, a la espera de conocer las cifras oficiales de asistencia, ha presentado un cartel considerablemente más reducido que el del año pasado, con cerca de la mitad de espectáculos, además de la ausencia de uno de sus grandes nombres.