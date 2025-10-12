El Gato con Jotas revoluciona Casar de Cáceres con un concierto vibrante ante 4.000 personas

La IX Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres vivió uno de sus momentos cumbre la pasada noche del sábado con el vibrante concierto de El Gato con Jotas, la formación extremeña que está revolucionando el folclore con su propuesta moderna y transgresora y así lo hizo ante unas 4.000 personas.

El espectáculo, celebrado en el Paseo de Extremadura de la localidad ante un público entusiasta, fue un derroche de energía que fusionó las raíces de la música popular con sonidos contemporáneos. Desde las nueve de la noche, El Gato con Jotas ofreció una actuación electrizante, combinando la tradición de la jota extremeña con elementos de música urbana y electrónica, consolidando su reputación de convertir cada concierto en una auténtica fiesta que aúna en su público desde los más pequeños a los mayores y un lleno total de jóvenes.

Otra imagen del concierto. / Patricia Bravo

Visitantes

Miles de personas, tanto vecinos de Casar de Cáceres como visitantes de la feria, disfrutaron de un repertorio que mezcla el respeto por el patrimonio cultural con una estética moderna y necesaria para vivir nuestra música, sabiendo su formación y años en la música tradicional.

Canciones emblemáticas del grupo resonaron en un ambiente inmejorable, poniendo el broche de oro a una jornada dedicada a la gastronomía, donde la Torta del Casar D.O.P. fue la protagonista indiscutible.

La actuación de El Gato con Jotas forma parte de una cuidada programación organizada por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres para amenizar esta edición de la feria.

El pasado viernes Casar de Cáceres dio el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Feria Europea del Queso, una cita que tiene como anfitriona a la Torta del Casar, pero que también presenta más variedades de distintas localidades extremeñas como Acehúche, Villafranca de los Barros o Mérida. Los asistentes que se acerquen a la carpa instalada en la plaza Sancho IV podrán degustar también los sabores procedentes de otras zonas de España, como Orense, Ideazabal (País Vasco), y Cádiz, así como de Portugal. Para acompañar a esta selección, se ofrecen maridajes con sake, una bebida emblemática de Japón que, en esta novena edición, cobra una especial relevancia.

Embajador de Japón

De hecho, al acto inaugural contó con la presencia del embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae. Durante su intervención, Nakamae explicó que su presencia en la feria se debe a una degustación que organizó junto a la asociación Ruta Europea del Queso, en la que se invitó a localidades con tradición quesera que forman parte de la agrupación, con el objetivo de realizar un maridaje de sake con los diferentes quesos de España y comprobar "la buena sintonía entre ambos productos". "El sake realza los sabores y aromas de los quesos que ustedes comen habitualmente", destacó el diplomático.

El Gato con Jotas en una jota. / Patricia Bravo

Folclore

Antes de las palabras del embajador, el acto inaugural comenzó con una demostración de folclore regional, en la que el grupo La Jara interpretó cantes, bailes y entonó el himno de Cáceres: El Redoble. A continuación, se proyectó un vídeo que hacía gala del "tesoro" gastronómico local, la Torta del Casar, y también destacó el patrimonio y las fiestas de la localidad.

Acto inaugural

Seguidamente, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, abrió el acto institucional con unas palabras en recuerdo del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Después, dio la bienvenida a las instituciones a una feria que llena de "aromas, de vida y entusiasmo" y que nace "del esfuerzo y la ilusión de un pueblo que ama su tierra y que ha sabido mantener vivo el legado de generaciones de ganaderos, pastores y artesanos". Asimismo, expresó que cada pieza de la Torta del Casar cuenta una historía de "dedicación y mucho orgullo que es el que hoy queremos compartir con todos ustedes" y destacó que la visita del embajador nipón simboliza la unión de dos culturas que, aunque distantes, "comparten el mismo respeto por la tradición y los productos que nacen de la tierra".

En la plaza del Casar. / Patricia Bravo

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco, subrayó que los verdaderos protagonistas de la feria son los queseros y solicitó apoyo para evitar que la agricultura y la ganadería desaparezcan, así como para atraer a las nuevas generaciones al ámbito. Asimismo, destacó el valor del sector agroalimentario en el PIB de Extremadura, cuya porcentaje valoró como superior al del resto de España.

"Los quesos artesanos forman parte de ese motor de desarrollo, de empleo y oportunidades que tiene nuestra provincia", trasladó la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, durante su intervención. Gutiérrez hizo referencia a la Torta del Casar que "nos permite darnos a conocer a nivel mundial y nos demuestra que la calidad, la artesanía y gastronomía no tiene límites geográficos". Además, precisó que la feria no solo es la puesta en valor de este producto gastronómico, sino también una celebración de "la historia, la tradición y el talento de nuestra tierra", así como una experiencia turística.

Victoria Bazaga, consejera de Turismo de la Junta de Extremadura, comentó que uno de los pilares de la feria ha sido la Torta del Casar porque "gastronómicamente sostenía toda una expectativa y experiencia que Turespaña -Instituto de Turismo de España- reconocía como de las más importantes de Extremadura". También, añadió que este producto gastronómico será "una insignia y buque que nos lleve y nos haga permanecer en este territorio".

Semana de la Torta del Casar

La feria se enmarca dentro del programa de la 31 Semana de la Torta del Casar, que incluye una serie de actividades, entre las que todavía quedan por celebrarse se encuentran la ruta trashumante (12 de octubre), la cata comentada de la Ruta del Queso de Extremadura (11 de octubre), un taller de elaboración de quesos y el concierto de El Gato con Jotas.

Queserías

En la feria, están presentes diversas queserías extremeñas de municipios como Acehúche, que en su estand ofrecen quesos de pasta blanda, añejos o curados, junto con algunas propuestas más innovadoras, como una gama de cinco quesos de colores que proporcionan diferentes variedades de sabores. Entre ellos, el negro, que está ahumado con carbón vegetal, tal y como explicó Sandra, representante de la empresa Silvia Cordero.

Desde Galicia, específicamente de Villar de Santos, también se muestran coloridas elaboraciones, en la que utilizan la leche de cabra para crear una láctica combinada con otros productos como puede ser la castaña o la miel. Por los ojos "entra siempre el de arándonos" por su tono morado, pero la novedad es el de pistacho, comentó José Macías, de Gaia.

El Gato con Jotas en Casar de Cáceres. / Patricia Bravo

Del sur de España, en Villaluenga del Rosario (Cádiz), tierra donde se encuentra la raza payoya, cabra que "da unos quesos muy suaves y cremosos", expresó Francisco, representante de La Covacha, quien destacó además que uno de los más curiosos es el curado en manteca ibérica de cerdo y romero "que está triunfando en todas las ferias que vamos", subrayó el promotor de la quesería de La Ruta Europea del Queso.

La plaza, llena de público. / Patricia Bravo

La Ruta Europea del Queso, colaboradora de la feria, está formada por una unión de 16 socios con 29 municipios con tradición quesera, entre ellos Casar de Cáceres. Su objetivo es promover no solo sus quesos, sino también el turismo responsable y sostenible y la acción local, explicó Xavier Sánchez, miembro de la secretaría técnica de La Ruta, que atendió a este diario en el apartado de sake.

Esta bebida, emblema del país del sol naciente, ha hermanado a la Ruta Europea del Queso y la embajada de Japón, por un lado, para dar a conocer una combinación "innovadora para nosotros" y, por otro, para "romper el mito de que el sake solo es para la comida japonesa y demostrar que constituye, prácticamente, un maridaje perfecto".